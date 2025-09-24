Украина, ЕС и еще 36 стран совместно призвали РФ прекратить убийства и начать содержательные переговоры - заявление

Украина, ЕС и еще 36 стран совместно заявили о единстве в солидарности и совместно призвали Россию прекратить убийства и начать содержательные переговоры с Украиной. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Детали

Соответствующее совместное заявление от имени Украины, Европейского Союза, а также Албании, Андорры, Австралии, Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Канады, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании было произнесено на совместном мероприятии в Штаб-квартире Организации Объединенных Наций 23 сентября 2025 года министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и высоким представителем/вице-президентом ЕС Каей Каллас.

Мы сохраняем единство в то время, как захватническая война России против Украины продолжает причинять страдания людям и дестабилизировать международный мир. Это незаконное, неспровоцированное и неоправданное полномасштабное вторжение, которое длится уже четвертый год, является вопиющим нарушением Устава ООН. Международное сообщество должно оставаться единым в противодействии этим серьезным нарушениям международного права и поддержке свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы едины в нашей солидарности и совместно призываем Российскую Федерацию прекратить убийства и начать содержательные переговоры с Украиной - говорится в совместном заявлении.

Страны подчеркнули, что преднамеренные удары по гражданским лицам или гражданским объектам, а также причинение непропорционального ущерба гражданским лицам являются военными преступлениями.

Россия должна немедленно прекратить неизбирательные ракетные и дроновые атаки против украинских городов и общин. В очередной раз подчеркиваем необходимость обеспечения ответственности за самые тяжкие преступления согласно международному праву. - подчеркнули подписанты.

В документе отмечено, что в последние месяцы Россия выбрала путь эскалации: выдвигая максималистские требования, увеличила количество нападений на невинных гражданских лиц, а также совершила беспрецедентное и преднамеренное нарушение воздушного пространства государств-членов ЕС дронами и самолетами. Россия подрывает европейский и глобальный мир и безопасность.

Эти действия демонстрируют, что именно Россия стоит на пути мира. Никто не стремится к миру больше, чем украинский народ. Вместе мы призываем всех мировых партнеров использовать свое влияние и максимально усилить давление на Россию, чтобы она немедленно прекратила эту незаконную агрессию и приложила усилия для достижения справедливого и прочного мира - написано в документе.

"Остаемся непоколебимыми в поддержке Украины - в военном, экономическом, политическом и дипломатическом измерениях. Поддерживаем справедливый и прочный мир, основанный на международном праве и Уставе ООН. Наша поддержка Украины направлена на воплощение мира в действительность", - говорится в документе.

