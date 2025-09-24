Украина, ЕС и еще 36 стран совместно призвали РФ прекратить убийства и начать содержательные переговоры - заявление

$41.380.13
48.730.31
ukenru
19:19 • 8054 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
18:09 • 13591 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
17:44 • 14536 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 16300 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 36059 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 23829 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 55260 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 40991 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 38353 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 51036 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
4м/с
80%
753мм
Популярные новости
Украина создаст Космические войска до конца 2025 года - Кабмин23 сентября, 12:30 • 20030 просмотра
В Киеве на Отрадном вспыхнул масштабный пожар: что известноVideo23 сентября, 13:46 • 4786 просмотра
Силы обороны освободили 360 км² оккупированной территории - Зеленский18:03 • 3282 просмотра
Трамп поговорит с Орбаном о покупке Венгрией российской нефти18:21 • 3070 просмотра
НАТО не будет сбивать российские самолеты: Рубио озвучил условия18:48 • 11901 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 36059 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 29812 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 45165 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 46774 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 55260 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Марко Рубио
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Канада
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 16091 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 78016 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 39377 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 54463 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 106151 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Google Play
YouTube
E-6 Mercury
Детонатор

Украина, ЕС и еще 36 стран совместно призвали РФ прекратить убийства и начать содержательные переговоры - заявление

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Украина, ЕС и 36 стран совместно призвали Россию прекратить убийства и начать переговоры с Украиной. Заявление сделано в ООН 23 сентября 2025 года.

Украина, ЕС и еще 36 стран совместно призвали РФ прекратить убийства и начать содержательные переговоры - заявление

Украина, ЕС и еще 36 стран совместно заявили о единстве в солидарности и совместно призвали Россию прекратить убийства и начать содержательные переговоры с Украиной. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Детали

Соответствующее совместное заявление от имени Украины, Европейского Союза, а также Албании, Андорры, Австралии, Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Канады, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании было произнесено на совместном мероприятии в Штаб-квартире Организации Объединенных Наций 23 сентября 2025 года министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и высоким представителем/вице-президентом ЕС Каей Каллас.

Мы сохраняем единство в то время, как захватническая война России против Украины продолжает причинять страдания людям и дестабилизировать международный мир. Это незаконное, неспровоцированное и неоправданное полномасштабное вторжение, которое длится уже четвертый год, является вопиющим нарушением Устава ООН. Международное сообщество должно оставаться единым в противодействии этим серьезным нарушениям международного права и поддержке свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы едины в нашей солидарности и совместно призываем Российскую Федерацию прекратить убийства и начать содержательные переговоры с Украиной

- говорится в совместном заявлении.

Страны подчеркнули, что преднамеренные удары по гражданским лицам или гражданским объектам, а также причинение непропорционального ущерба гражданским лицам являются военными преступлениями.

Россия должна немедленно прекратить неизбирательные ракетные и дроновые атаки против украинских городов и общин. В очередной раз подчеркиваем необходимость обеспечения ответственности за самые тяжкие преступления согласно международному праву.

- подчеркнули подписанты.

В документе отмечено, что в последние месяцы Россия выбрала путь эскалации: выдвигая максималистские требования, увеличила количество нападений на невинных гражданских лиц, а также совершила беспрецедентное и преднамеренное нарушение воздушного пространства государств-членов ЕС дронами и самолетами. Россия подрывает европейский и глобальный мир и безопасность.

Эти действия демонстрируют, что именно Россия стоит на пути мира. Никто не стремится к миру больше, чем украинский народ. Вместе мы призываем всех мировых партнеров использовать свое влияние и максимально усилить давление на Россию, чтобы она немедленно прекратила эту незаконную агрессию и приложила усилия для достижения справедливого и прочного мира

- написано в документе.

"Остаемся непоколебимыми в поддержке Украины - в военном, экономическом, политическом и дипломатическом измерениях. Поддерживаем справедливый и прочный мир, основанный на международном праве и Уставе ООН. Наша поддержка Украины направлена на воплощение мира в действительность", - говорится в документе.

Мы должны добиваться полного прекращения огня в Украине и справедливого мира - Гутерриш23.09.25, 16:03 • 2298 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Государственная граница Украины
Монако
Республика Ирландия
Кайя Каллас
Новая Зеландия
Латвия
Организация Объединенных Наций
Босния и Герцеговина
Австрия
Албания
Австралия
Европейский Союз
Финляндия
Мальта
Дания
Канада
Словения
Люксембург
Франция
Литва
Швеция
Бельгия
Норвегия
Великобритания
Чешская Республика
Греция
Хорватия
Болгария
Италия
Испания
Германия
Нидерланды
Португалия
Румыния
Словакия
Япония
Эстония
Украина
Кипр
Польша