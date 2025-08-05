Совет Европы, ЕС и сорок стран требуют от россии немедленного возвращения похищенных украинских детей

Международная коалиция за возвращение украинских детей, созданная в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA, призвала россию без промедлений и каких-либо условий вернуть похищенных украинских детей. Как сообщили в Офисе Президента, коалицию сопредседательствуют Канада и Украина. Совместное заявление подписали 38 стран, Совет Европы и Европейский Союз, передает УНН.

Весь цивилизованный мир следит. Сегодняшнее заявление коалиции демонстрирует, что международное сообщество едино в своем требовании возвращения каждого украинского ребенка, который был депортирован или насильственно перемещен. Этим преступлениям нет оправдания, и не может быть никаких промедлений с возвращением детей домой. Каждый день, проходящий без их возвращения, – это день продолжения несправедливости. Мы не остановимся, пока каждый ребенок не окажется там, где его место: с семьей, на Родине, в безопасности и на свободе – отметил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Во время первого раунда мирных переговоров в Стамбуле украинская делегация передала россии первоначальный список детей для возвращения, что могло бы стать шагом по укреплению доверия. Прошло восемь недель, включая второй раунд переговоров, и россия отказалась предложить какой-либо действенный механизм возвращения юных украинцев.

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Страдания детей – одна из самых невыносимых трагедий этой войны. Принудительная депортация россией почти 20 тысяч украинских детей – это откровенное нарушение международного права. Эти дети должны быть возвращены. Мы призываем россию начать с 339 детей, идентифицированных Украиной. ЕС и в дальнейшем будет вводить санкции против тех, кто похищает украинских детей и пытается стереть их идентичность. Европейский Союз также призывает к немедленному, полному и безусловному прекращению огня, которого Украина добивается уже много месяцев, чтобы прекратить страдания и открыть путь к реальным мирным переговорам – подчеркнула высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас.

Незаконная депортация и принудительное перемещение детей являются грубыми нарушениями международного права, включая Женевские конвенции и Конвенцию ООН о правах ребенка.

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Сейчас – время усилить давление на москву и требовать возвращения украинских детей. Начиная со списка, переданного россии в Стамбуле. Я благодарю наших канадских друзей, а также других сорока партнеров коалиции за их принципиальную и единую позицию в этом вопросе. Российским чиновникам, которые цинично комментируют тему депортированных детей, нельзя позволить игнорировать ее. Мы никогда не позволим россии сделать наших детей разменной монетой. Их возвращение – не предмет для торга. Каждый украинский ребенок, разлученный со своей семьей и Родиной, должен вернуться домой – отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Коалиция также призывает россию предоставить полную и подтвержденную информацию о местонахождении, состоянии и правовом статусе всех детей; обеспечить беспрепятственный доступ международных гуманитарных организаций; прекратить манипуляции с идентичностью детей, в частности принудительную смену гражданства, размещение в российских семьях или учреждениях и подвергание их идеологическому влиянию и милитаризации.

Украинские дети, похищенные россией, должны быть возвращены. Дети, живущие под российской оккупацией, должны быть освобождены. Дети, живущие в страхе перед террором, должны получить безопасность, а те, кто был вынужден бежать из Украины, – возможность вернуться домой. россия должна быть привлечена к ответственности за то, что сделала уничтожение детских судеб своей стратегической политикой в войне агрессии. Обязанность международного сообщества – обеспечить справедливость – подытожила специальный представитель Генерального секретаря Совета Европы по вопросам ситуации украинских детей Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гилфадоттир.

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Совместное заявление коалиции поддержали: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Чили, Коста-Рика, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Португалия, Румыния, Словения, Испания, Швеция, Украина, Соединенное Королевство, Европейский Союз (наблюдатель), Швейцария (наблюдатель) и Совет Европы.