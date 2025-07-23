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Ермак встретился с главой разведки Турции: обсудили оборонку и возвращение пленных

Киев • УНН

 • 1900 просмотра

Глава Офиса Президента Андрей Ермак в Стамбуле провел встречу с директором Национальной разведывательной организации Турции Ибрагимом Калином. Стороны обсудили вопросы оборонной промышленности и возвращения пленных, а также похищенных россией украинских детей.

Ермак встретился с главой разведки Турции: обсудили оборонку и возвращение пленных

Глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с директором Национальной разведывательной организации Турции Ибрагимом Калином, передает УНН.

... был рад видеть директора Национальной разведывательной организации Турции Ибрагима Калина. Конструктивный разговор об оборонке, а также возвращении пленных и похищенных россией наших детей. Спасибо за разговор 

- написал Ермак в Telegram.

Ермак: на встрече с Эрдоганом говорили о необходимости встречи на уровне лидеров Украины, США и рф23.07.25, 16:33 • 2288 просмотров

Дополнение

Переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле ожидаются около 19 часов.

Запланировано, что встреча состоится во дворце Чираган в районе Бешикташ.

Президент Украины Владимир Зеленский образовал делегацию для мирных переговоров с международными партнерами и рф в Стамбуле в Турции 23 июля. В состав делегации во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым вошли в общей сложности 14 человек.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Андрій Єрмак
Стамбул
Турция
Владимир Зеленский
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