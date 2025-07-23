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Єрмак зустрівся з головою розвідки Туреччини: обговорили оборонку та повернення полонених

Київ • УНН

 • 2588 перегляди

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак у Стамбулі провів зустріч з директором Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагімом Калином. Сторони обговорили питання оборонної промисловості та повернення полонених, а також викрадених росією українських дітей.

Єрмак зустрівся з головою розвідки Туреччини: обговорили оборонку та повернення полонених

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся із директором Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагімом Калином, передає УНН.

... був радий бачити директора Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагіма Калина. Конструктивна розмова про оборонку, а також повернення полонених і викрадених росією наших дітей. Дякую за розмову 

- написав Єрмак у Telegram.

Єрмак: на зустрічі з Ердоганом говорили про необхідність зустрічі на рівні лідерів України, США та рф23.07.25, 16:33 • 2684 перегляди

Доповнення

Переговори між українською та російською делегаціями в Стамбулі очікуються близько 19 години.

Заплановано, що зустріч відбудеться у палаці Чираган у районі Бешікташ.

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для мирних переговорів з міжнародними партнерами та рф у Стамбулі в Туреччині 23 липня. До складу делегації на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим увійшли загалом 14 людей.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Андрій Єрмак
Стамбул
Туреччина
Володимир Зеленський
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