Єрмак: на зустрічі з Ердоганом говорили про необхідність зустрічі на рівні лідерів України, США та рф

Українська делегація з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорила необхідність зустрічі на рівні лідерів держав - Президента України, лідерів США та Туреччини і глави кремля, повідомив у середу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.

Ми говорили про необхідність зустрічі на рівні лідерів держав - Президента Володимира Зеленського, лідерів США та Туреччини Дональда Трампа і Реджепа Тайїпа Ердогана, і російського президента путіна для переходу до реальних перемовин про завершення війни - написав Єрмак.

Також, з його слів, ішлося про динаміку мирного процесу і гуманітарні питання. "Нам важлива динаміка мирного процесу, бо це про реальних людей, дітей, яких росія викрала і має повернути нам всіх", - зазначив Єрмак.

Українська делегація зустрілася з Ердоганом перед переговорами в Стамбулі