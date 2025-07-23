Єрмак: на зустрічі з Ердоганом говорили про необхідність зустрічі на рівні лідерів України, США та рф
Київ • УНН
Українська делегація обговорила з президентом Туреччини Ердоганом можливу зустріч лідерів України, США, Туреччини та Росії. Метою є перехід до реальних переговорів про завершення війни та повернення викрадених людей.
Українська делегація з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорила необхідність зустрічі на рівні лідерів держав - Президента України, лідерів США та Туреччини і глави кремля, повідомив у середу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.
Ми говорили про необхідність зустрічі на рівні лідерів держав - Президента Володимира Зеленського, лідерів США та Туреччини Дональда Трампа і Реджепа Тайїпа Ердогана, і російського президента путіна для переходу до реальних перемовин про завершення війни
Також, з його слів, ішлося про динаміку мирного процесу і гуманітарні питання. "Нам важлива динаміка мирного процесу, бо це про реальних людей, дітей, яких росія викрала і має повернути нам всіх", - зазначив Єрмак.
Українська делегація зустрілася з Ердоганом перед переговорами в Стамбулі23.07.25, 15:46 • 2902 перегляди