Ермак: на встрече с Эрдоганом говорили о необходимости встречи на уровне лидеров Украины, США и рф

Украинская делегация с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудила необходимость встречи на уровне лидеров государств - Президента Украины, лидеров США и Турции и главы кремля, сообщил в среду руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

Мы говорили о необходимости встречи на уровне лидеров государств - Президента Владимира Зеленского, лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, и российского президента путина для перехода к реальным переговорам о завершении войны - написал Ермак.

Также, по его словам, речь шла о динамике мирного процесса и гуманитарных вопросах. "Нам важна динамика мирного процесса, потому что это о реальных людях, детях, которых россия похитила и должна вернуть нам всех", - отметил Ермак.

Украинская делегация встретилась с Эрдоганом перед переговорами в Стамбуле