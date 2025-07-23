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Ермак: на встрече с Эрдоганом говорили о необходимости встречи на уровне лидеров Украины, США и рф

Киев • УНН

 • 2288 просмотра

Украинская делегация обсудила с президентом Турции Эрдоганом возможную встречу лидеров Украины, США, Турции и россии. Целью является переход к реальным переговорам о завершении войны и возвращении похищенных людей.

Ермак: на встрече с Эрдоганом говорили о необходимости встречи на уровне лидеров Украины, США и рф

Украинская делегация с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудила необходимость встречи на уровне лидеров государств - Президента Украины, лидеров США и Турции и главы кремля, сообщил в среду руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

Мы говорили о необходимости встречи на уровне лидеров государств - Президента Владимира Зеленского, лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, и российского президента путина для перехода к реальным переговорам о завершении войны

- написал Ермак.

Также, по его словам, речь шла о динамике мирного процесса и гуманитарных вопросах. "Нам важна динамика мирного процесса, потому что это о реальных людях, детях, которых россия похитила и должна вернуть нам всех", - отметил Ермак.

Украинская делегация встретилась с Эрдоганом перед переговорами в Стамбуле23.07.25, 15:46 • 2586 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Офис Президента Украины
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
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