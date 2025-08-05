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Рада Європи, ЄС та сорок країн вимагають від росії негайного повернення викрадених українських дітей

Київ • УНН

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Міжнародна коаліція, очолювана Канадою та Україною, закликала росію без умов повернути викрадених українських дітей. 38 країн, Рада Європи та ЄС підписали спільну заяву, наголошуючи на порушенні міжнародного права.

Рада Європи, ЄС та сорок країн вимагають від росії негайного повернення викрадених українських дітей

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей, створена в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, закликала росію без зволікань та жодних умов повернути викрадених українських дітей. Як повідомили в Офісі Президента, коаліцію співочолюють Канада та Україна. Спільну заяву підписали 38 країн, Рада Європи та Європейський Союз, передає УНН.

Увесь цивілізований світ стежить. Сьогоднішня заява коаліції демонструє, що міжнародна спільнота єдина у своїй вимозі повернення кожної української дитини, яка була депортована або насильно переміщена. Цим злочинам немає виправдання, і не може бути жодних зволікань із поверненням дітей додому. Кожен день, що минає без їх повернення, – це день продовження несправедливості. Ми не зупинимося, поки кожна дитина не опиниться там, де її місце: з родиною, на Батьківщині, у безпеці та на волі 

– зазначив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Під час першого раунду мирних переговорів у Стамбулі українська делегація передала Росії початковий список дітей для повернення, що могло б стати кроком зі зміцнення довіри. Минуло вісім тижнів, включно з другим раундом переговорів, і Росія відмовилася запропонувати будь-який дієвий механізм повернення юних українців.

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Страждання дітей – одна з найнестерпніших трагедій цієї війни. Примусова депортація росією майже 20 тисяч українських дітей – це відверте порушення міжнародного права. Ці діти мають бути повернені. Ми закликаємо росію почати з 339 дітей, ідентифікованих Україною. ЄС і надалі запроваджуватиме санкції проти тих, хто викрадає українських дітей і намагається стерти їхню ідентичність. Європейський Союз також закликає до негайного, повного й безумовного припинення вогню, якого Україна домагається вже багато місяців, щоб припинити страждання й відкрити шлях до реальних мирних переговорів 

– наголосила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас.

Незаконна депортація та примусове переміщення дітей є грубими порушеннями міжнародного права, включно з Женевськими конвенціями та Конвенцією ООН про права дитини.

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Зараз – час посилити тиск на москву та вимагати повернення українських дітей. Починаючи зі списку, переданого Росії у Стамбулі. Я дякую нашим канадським друзям, а також іншим сорока партнерам коаліції за їхню принципову та єдину позицію в цьому питанні. Російським посадовцям, які цинічно коментують тему депортованих дітей, не можна дозволити ігнорувати її. Ми ніколи не дозволимо Росії зробити наших дітей розмінною монетою. Їхнє повернення – не предмет для торгу. Кожна українська дитина, розлучена зі своєю родиною та Батьківщиною, має повернутися додому 

– зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Коаліція також закликає росію надати повну й підтверджену інформацію про місцеперебування, стан і правовий статус усіх дітей; забезпечити безперешкодний доступ міжнародних гуманітарних організацій; припинити маніпуляції з ідентичністю дітей, зокрема примусову зміну громадянства, розміщення в російських сім’ях чи установах та піддавання їх ідеологічному впливу й мілітаризації.

Українські діти, викрадені росією, мають бути повернені. Діти, які живуть під російською окупацією, повинні бути звільнені. Діти, які живуть у страху перед терором, повинні отримати безпеку, а ті, хто був змушений тікати з України, – можливість повернутися додому. росія має бути притягнута до відповідальності за те, що зробила знищення дитячих доль своєю стратегічною політикою у війні агресії. Обов’язок міжнародної спільноти – забезпечити справедливість 

– підсумувала спеціальна представниця Генерального секретаря Ради Європи з питань ситуації українських дітей Тордис Кольбрун Рейкфйорд Ґілфадоттір.

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Додамо

Спільну заяву коаліції підтримали: Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чилі, Коста-Рика, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Північна Македонія, Норвегія, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Сполучене Королівство, Європейський Союз (спостерігач), Швейцарія (спостерігач) та Рада Європи.

Антоніна Туманова

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