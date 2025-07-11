Сибіга зустрівся з президентом ПАРЄ: обговорили компенсації жертвам російської агресії та повернення українських дітей

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч з президентом ПАРЄ Теодоросом Русопулосом. Сторони обговорили підтримку України в питаннях створення спецтрибуналу для росії, компенсації жертвам агресії та повернення незаконно вивезених українських дітей. Про це повідомило МЗС передає УНН.

Продуктивна зустріч з Президентом ПАРЄ Теодоросом Русопулосом. Вдячні за його особисту відданість та незмінну підтримку України з боку ПАРЄ. Високо цінуємо лідерську роль Ради Європи та її держав-членів у створенні Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а також послідовну підтримку ПАРЄ у притягненні Росії до відповідальності - йдеться у дописі.

Сибіга підкреслив, що не менш важливим завданням є "забезпечення функціонування всеосяжного міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії".

Ми вдячні ПАРЄ за ініціативу призначення спеціального посланника з питань українських дітей та участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей – зазначив глава МЗС України.

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