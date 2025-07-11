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Посилення ППО, нові жорсткі санкції проти рф та оборонна співпраця: Сибіга провів зустріч з конгресменами-республіканцями

Київ • УНН

 • 892 перегляди

Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з конгресменами США, обговоривши посилення протиповітряної оборони України та нові жорсткі санкції проти Росії. Дипломат подякував Конгресу за підтримку та наголосив на готовності України ділитися знаннями.

Посилення ППО, нові жорсткі санкції проти рф та оборонна співпраця: Сибіга провів зустріч з конгресменами-республіканцями

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з конгресменами-республіканцями з Палати представників Конгресу США. Йшлося про  нагальну необхідність посилення протиповітряної оборони України та наступні кроки для посилення тиску на росію, включаючи нові жорсткі санкції США, передає УНН.

Деталі

Глава МЗС України зустрівся із членами Палати представників Конгресу США Ендрю Гарбаріно, Девідом Джойсом, Майком Тернером та Енн Вагнер.

Він підтвердив відданість України досягненню справедливого миру та поінформував їх про посилення терору проти цивільних людей з боку росії. москва відкидає режим припинення вогню та посилює повітряні удари у відповідь на всі конструктивні мирні пропозиції України.

Ми обговорили нагальну необхідність посилення протиповітряної оборони України та наступні кроки для посилення тиску на Росію, включаючи нові жорсткі санкції США, спрямовані на позбавлення російської військової машини фінансування 

- повідомив Сибіга.

Дипломат наголосив, що в Києві вдячні Конгресу США та обом партіям за їхню непохитну підтримку України в нашій обороні від російської агресії.

Я вітаю позитивні сигнали від Конгресу щодо готовності підтримувати та розширювати взаємовигідну оборонну співпрацю з Україною. Як відданий союзник, Україна готова ділитися своїми знаннями і технологіями. Міцне українсько-американське стратегічне партнерство має фундаментальне значення для трансатлантичного миру і безпеки 

– резюмував глава МЗС України.

Наступного тижня продовжиться робота з американською стороною на військовому рівні: Зеленський підтвердив візит Келлога11.07.25, 20:34 • 1170 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Андрій Сибіга
Палата представників США
Конгрес США
Україна
Київ
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