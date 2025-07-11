Посилення ППО, нові жорсткі санкції проти рф та оборонна співпраця: Сибіга провів зустріч з конгресменами-республіканцями

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з конгресменами-республіканцями з Палати представників Конгресу США. Йшлося про нагальну необхідність посилення протиповітряної оборони України та наступні кроки для посилення тиску на росію, включаючи нові жорсткі санкції США, передає УНН.

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Глава МЗС України зустрівся із членами Палати представників Конгресу США Ендрю Гарбаріно, Девідом Джойсом, Майком Тернером та Енн Вагнер.

Він підтвердив відданість України досягненню справедливого миру та поінформував їх про посилення терору проти цивільних людей з боку росії. москва відкидає режим припинення вогню та посилює повітряні удари у відповідь на всі конструктивні мирні пропозиції України.

Ми обговорили нагальну необхідність посилення протиповітряної оборони України та наступні кроки для посилення тиску на Росію, включаючи нові жорсткі санкції США, спрямовані на позбавлення російської військової машини фінансування - повідомив Сибіга.

Дипломат наголосив, що в Києві вдячні Конгресу США та обом партіям за їхню непохитну підтримку України в нашій обороні від російської агресії.

Я вітаю позитивні сигнали від Конгресу щодо готовності підтримувати та розширювати взаємовигідну оборонну співпрацю з Україною. Як відданий союзник, Україна готова ділитися своїми знаннями і технологіями. Міцне українсько-американське стратегічне партнерство має фундаментальне значення для трансатлантичного миру і безпеки – резюмував глава МЗС України.

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