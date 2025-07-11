Усиление ПВО, новые жесткие санкции против рф и оборонное сотрудничество: Сибига провел встречу с конгрессменами-республиканцами

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с конгрессменами-республиканцами из Палаты представителей Конгресса США. Речь шла о насущной необходимости усиления противовоздушной обороны Украины и следующих шагах для усиления давления на россию, включая новые жесткие санкции США, передает УНН.

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Глава МИД Украины встретился с членами Палаты представителей Конгресса США Эндрю Гарбарино, Дэвидом Джойсом, Майком Тернером и Энн Вагнер.

Он подтвердил приверженность Украины достижению справедливого мира и проинформировал их об усилении террора против гражданских людей со стороны россии. москва отвергает режим прекращения огня и усиливает воздушные удары в ответ на все конструктивные мирные предложения Украины.

Мы обсудили насущную необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и следующие шаги для усиления давления на россию, включая новые жесткие санкции США, направленные на лишение российской военной машины финансирования - сообщил Сибига.

Дипломат подчеркнул, что в Киеве благодарны Конгрессу США и обеим партиям за их непоколебимую поддержку Украины в нашей обороне от российской агрессии.

Я приветствую позитивные сигналы от Конгресса о готовности поддерживать и расширять взаимовыгодное оборонное сотрудничество с Украиной. Как преданный союзник, Украина готова делиться своими знаниями и технологиями. Прочное украинско-американское стратегическое партнерство имеет фундаментальное значение для трансатлантического мира и безопасности – резюмировал глава МИД Украины.

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