Усиление ПВО, новые жесткие санкции против рф и оборонное сотрудничество: Сибига провел встречу с конгрессменами-республиканцами
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с конгрессменами США, обсудив усиление противовоздушной обороны Украины и новые жесткие санкции против россии. Дипломат поблагодарил Конгресс за поддержку и подчеркнул готовность Украины делиться знаниями.
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с конгрессменами-республиканцами из Палаты представителей Конгресса США. Речь шла о насущной необходимости усиления противовоздушной обороны Украины и следующих шагах для усиления давления на россию, включая новые жесткие санкции США, передает УНН.
Детали
Глава МИД Украины встретился с членами Палаты представителей Конгресса США Эндрю Гарбарино, Дэвидом Джойсом, Майком Тернером и Энн Вагнер.
Он подтвердил приверженность Украины достижению справедливого мира и проинформировал их об усилении террора против гражданских людей со стороны россии. москва отвергает режим прекращения огня и усиливает воздушные удары в ответ на все конструктивные мирные предложения Украины.
Мы обсудили насущную необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и следующие шаги для усиления давления на россию, включая новые жесткие санкции США, направленные на лишение российской военной машины финансирования
Дипломат подчеркнул, что в Киеве благодарны Конгрессу США и обеим партиям за их непоколебимую поддержку Украины в нашей обороне от российской агрессии.
Я приветствую позитивные сигналы от Конгресса о готовности поддерживать и расширять взаимовыгодное оборонное сотрудничество с Украиной. Как преданный союзник, Украина готова делиться своими знаниями и технологиями. Прочное украинско-американское стратегическое партнерство имеет фундаментальное значение для трансатлантического мира и безопасности
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