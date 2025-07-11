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Усиление ПВО, новые жесткие санкции против рф и оборонное сотрудничество: Сибига провел встречу с конгрессменами-республиканцами

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с конгрессменами США, обсудив усиление противовоздушной обороны Украины и новые жесткие санкции против россии. Дипломат поблагодарил Конгресс за поддержку и подчеркнул готовность Украины делиться знаниями.

Усиление ПВО, новые жесткие санкции против рф и оборонное сотрудничество: Сибига провел встречу с конгрессменами-республиканцами

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с конгрессменами-республиканцами из Палаты представителей Конгресса США. Речь шла о насущной необходимости усиления противовоздушной обороны Украины и следующих шагах для усиления давления на россию, включая новые жесткие санкции США, передает УНН.

Детали

Глава МИД Украины встретился с членами Палаты представителей Конгресса США Эндрю Гарбарино, Дэвидом Джойсом, Майком Тернером и Энн Вагнер.

Он подтвердил приверженность Украины достижению справедливого мира и проинформировал их об усилении террора против гражданских людей со стороны россии. москва отвергает режим прекращения огня и усиливает воздушные удары в ответ на все конструктивные мирные предложения Украины.

Мы обсудили насущную необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и следующие шаги для усиления давления на россию, включая новые жесткие санкции США, направленные на лишение российской военной машины финансирования

- сообщил Сибига.

Дипломат подчеркнул, что в Киеве благодарны Конгрессу США и обеим партиям за их непоколебимую поддержку Украины в нашей обороне от российской агрессии.

Я приветствую позитивные сигналы от Конгресса о готовности поддерживать и расширять взаимовыгодное оборонное сотрудничество с Украиной. Как преданный союзник, Украина готова делиться своими знаниями и технологиями. Прочное украинско-американское стратегическое партнерство имеет фундаментальное значение для трансатлантического мира и безопасности

– резюмировал глава МИД Украины.

На следующей неделе продолжится работа с американской стороной на военном уровне: Зеленский подтвердил визит Келлога11.07.25, 20:34 • 788 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Андрей Сибига
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Украина
Киев
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