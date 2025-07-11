Сибига встретился с президентом ПАСЕ: обсудили компенсации жертвам российской агрессии и возвращение украинских детей
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с президентом ПАСЕ Теодоросом Русопулосом. Стороны обсудили создание спецтрибунала для России, компенсации жертвам агрессии и возвращение украинских детей.
Министр иностранных дел Андрей Сибига провел встречу с президентом ПАСЕ Теодором Русопулосом. Стороны обсудили поддержку Украины в вопросах создания спецтрибунала для россии, компенсации жертвам агрессии и возвращения незаконно вывезенных украинских детей. Об этом сообщило МИД, передает УНН.
Продуктивная встреча с Президентом ПАСЕ Теодором Русопулосом. Благодарны за его личную преданность и неизменную поддержку Украины со стороны ПАСЕ. Высоко ценим лидирующую роль Совета Европы и его государств-членов в создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а также последовательную поддержку ПАСЕ в привлечении россии к ответственности
Сибига подчеркнул, что не менее важной задачей является "обеспечение функционирования всеобъемлющего международного механизма компенсации жертвам российской агрессии".
Мы благодарны ПАСЕ за инициативу назначения специального посланника по вопросам украинских детей и участие в Международной коалиции за возвращение украинских детей
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