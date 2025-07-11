Сибига встретился с президентом ПАСЕ: обсудили компенсации жертвам российской агрессии и возвращение украинских детей

$41.820.05
48.980.13
ukenru
Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
19:13 • 3396 просмотра
Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
Эксклюзив
14:42 • 63084 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 98955 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
11 июля, 12:36 • 112669 просмотра
россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов
Эксклюзив
11 июля, 11:30 • 71485 просмотра
Десять детей отравились после посещения аквапарка на Закарпатье – полиция
Эксклюзив
11 июля, 09:10 • 76427 просмотра
Нападение на врача в Запорожье: появились детали инцидента в больнице
Эксклюзив
11 июля, 08:32 • 67418 просмотра
ВСК займется анализом работы НАБУ и САП - Власенко
Эксклюзив
11 июля, 07:47 • 61583 просмотра
Более суток в Киеве ищут убийцу полковника СБУ: что известно
Эксклюзив
11 июля, 06:48 • 48759 просмотра
Авиационные предприятия должны попасть в Defence City, критерии нужно смягчить - Гудыменко
Эксклюзив
11 июля, 06:21 • 38525 просмотра
В Киеве посреди дня были включены уличные фонари: в КГГА объяснили причину
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.4м/с
56%
749мм
Популярные новости
Крис Браун не признает вину по новым обвинениям в деле о нападении в Лондоне11 июля, 12:06 • 83065 просмотра
В Харькове разоблачен тайный склад оружия, заложенный российскими спецслужбами для диверсантов11 июля, 12:24 • 45938 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль15:30 • 40644 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму15:54 • 33917 просмотра
Северокорейское "чудо" не выдержало: украинские бойцы уничтожили систему залпового огня производства КНДР17:14 • 12239 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
14:42 • 63084 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 98955 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 140023 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 163674 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 198108 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму15:54 • 34033 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль15:30 • 40757 просмотра
Крис Браун не признает вину по новым обвинениям в деле о нападении в Лондоне11 июля, 12:06 • 83176 просмотра
Армани анонсировал возвращение после проблем со здоровьем11 июля, 09:16 • 103765 просмотра
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи винодельни10 июля, 17:43 • 64889 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Эль-Паис
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Сибига встретился с президентом ПАСЕ: обсудили компенсации жертвам российской агрессии и возвращение украинских детей

Киев • УНН

 • 586 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с президентом ПАСЕ Теодоросом Русопулосом. Стороны обсудили создание спецтрибунала для России, компенсации жертвам агрессии и возвращение украинских детей.

Сибига встретился с президентом ПАСЕ: обсудили компенсации жертвам российской агрессии и возвращение украинских детей

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел встречу с президентом ПАСЕ Теодором Русопулосом. Стороны обсудили поддержку Украины в вопросах создания спецтрибунала для россии, компенсации жертвам агрессии и возвращения незаконно вывезенных украинских детей. Об этом сообщило МИД, передает УНН.

Продуктивная встреча с Президентом ПАСЕ Теодором Русопулосом. Благодарны за его личную преданность и неизменную поддержку Украины со стороны ПАСЕ. Высоко ценим лидирующую роль Совета Европы и его государств-членов в создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а также последовательную поддержку ПАСЕ в привлечении россии к ответственности 

- говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, что не менее важной задачей является "обеспечение функционирования всеобъемлющего международного механизма компенсации жертвам российской агрессии".

Мы благодарны ПАСЕ за инициативу назначения специального посланника по вопросам украинских детей и участие в Международной коалиции за возвращение украинских детей 

– отметил глава МИД Украины.

Усиление ПВО, новые жесткие санкции против рф и оборонное сотрудничество: Сибига провел встречу с конгрессменами-республиканцами11.07.25, 21:27 • 1642 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

политика
Парламентская ассамблея Совета Европы
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Совет Европы
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9