Сибига встретился с президентом ПАСЕ: обсудили компенсации жертвам российской агрессии и возвращение украинских детей

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел встречу с президентом ПАСЕ Теодором Русопулосом. Стороны обсудили поддержку Украины в вопросах создания спецтрибунала для россии, компенсации жертвам агрессии и возвращения незаконно вывезенных украинских детей. Об этом сообщило МИД, передает УНН.

Продуктивная встреча с Президентом ПАСЕ Теодором Русопулосом. Благодарны за его личную преданность и неизменную поддержку Украины со стороны ПАСЕ. Высоко ценим лидирующую роль Совета Европы и его государств-членов в создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а также последовательную поддержку ПАСЕ в привлечении россии к ответственности - говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, что не менее важной задачей является "обеспечение функционирования всеобъемлющего международного механизма компенсации жертвам российской агрессии".

Мы благодарны ПАСЕ за инициативу назначения специального посланника по вопросам украинских детей и участие в Международной коалиции за возвращение украинских детей – отметил глава МИД Украины.

Усиление ПВО, новые жесткие санкции против рф и оборонное сотрудничество: Сибига провел встречу с конгрессменами-республиканцами