Махинации с землей, мошенничество и убийство. В Киеве раскрыли преступную группу – СМИ

Согласно опубликованной информации, Офис Генерального прокурора Украины направил в Печерский районный суд Киева обвинительный акт в отношении директора украинского предприятия, который был задействован в незаконной сделке с земельным участком площадью более 100 га в Оболонском районе города Киева.

По версии правоохранителей, подозреваемый подделал регистрационные документы с целью создания фиктивного предприятия. Счёт предприятия использовали чтобы получить от пострадавшей стороны средства за продажу земельного участка, который ему не принадлежал. В дальнейшем полученные незаконным путём деньги были легализованы.

По данным издания, в ходе расследования Офиса Генерального прокурора при содействии Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Национальной полиции правоохранители разоблачили и других членов преступной группы, которые на протяжении многих лет реализовывали мошеннические схемы, направленные на завладение денежными средствами и активами в сфере недвижимости. Для совершения преступлений привлекались сотрудники банковских учреждений, финансовые компании и должностные лица органов власти. Для придания преступной деятельности законного вида использовались поддельные официальные документы, схемы с ценными бумагами, фиктивные предприятия. Для отмывания преступно добытых средств была построена сеть собственных конвертационных центров. Часть средств легализировались путем приобретения активов ФГВФЛ на публичных торгах.

В группу входит более 10 человек. Die Freie Presse пишет, что на данный момент установлена причастность к преступлениям Андрея Головатюка, Александра Боднарчука, Антона Шубенкова, Константина Кривопуста и Ольги Алисименко.

Антон Шубенков

Ольга Алисименко

Константин Кривопуст

Правоохранители собрали доказательства причастности группы к множественным эпизодам преступлений, связанных с мошенничеством, кражами, заказными убийствами, легализацией средств в особо крупных размерах и подделкой документов. Осознавая неопровержимость доказательств, некоторые из участников преступной группы пошли на сделку со следствием. Понимая необратимость и тяжесть наказания, они предоставили обличающие показания на других участников группы, а также предоставили сведения и документы, которые помогут раскрыть другие преступления, совершенные этой преступной организацией.

Преступная организация специализировалась на мнимой продаже проблемных активов, махинациях с ценными бумагами и прочих видах мошеннических действий с участием БМ Банка, банка Родовид, Таскомбанка и других финансовых учреждений. Одним из значимых эпизодов стала указанная выше афера с участком земли на сумму более чем 11 млн долл. Для реализации преступлений группа использовала «черных» регистраторов и нотариусов, пользовалась связями в правоохранительных органах и задействовала для преступных действий фиктивные компании в Украине и за ее пределами.

Части злоумышленников избрана мера пресечения, другие скрываются и находятся в международном розыске. По информации издания, Александр Боднарчук с женой и детьми скрывается за пределами Украины. Известно, что при подготовке к побегу он вместе с семьей неоднократно бывал в Австрии, где позже получил вид на жительство.

По данным Die Freie Presse, дело этой преступной группы лежало на полке много лет, пока недавно за него не взялся Офис Генерального прокурора Украины. В данный момент за помощью в розыске преступников и раскрытия новых эпизодов, представители Офиса Генпрокурора обратились за помощью в правоохранительные органы ряда европейских стран, а также, в Интерпол.