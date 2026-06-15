В ГСЧС назвали имена спасателей, погибших из-за удара РФ по Харькову
Киев • УНН
В результате повторного удара РФ по Харькову погибли четверо спасателей, еще девять ранены. ГСЧС обнародовала имена и звания погибших героев.
В ГСЧС Украины назвали имена спасателей, погибших из-за повторного удара рф в Харькове, пишет УНН.
Детали
"Очередная трагическая ночь для Украины и нашей Службы в частности: ночью в результате повторного российского удара по гражданскому предприятию в Харькове погибли 4 спасателя, еще 9 получили ранения", - указал глава ГСЧС Украины Андрей Даник.
Как отметил глава ГСЧС, "в Небесный караул встали бойцы 6-й государственной пожарно-спасательной части города Харькова: командир отделения, главный мастер-сержант службы гражданской защиты Дмитрий Бойко; пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Даниил Тищенко; пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Сергей Маковецкий; водитель, мастер-сержант службы гражданской защиты Вадим Зинченко".
"Они до последнего оставались в строю, выполняя свой служебный долг. Преданные присяге, мужественные и несокрушимые, они навсегда останутся в нашей памяти, памяти своих побратимов, родных, друзей и всех украинцев. Вся наша семья ГСЧС склоняет головы в скорби. Искренние соболезнования родным, потерявшим своих близких. Вечная память и слава Героям-спасателям!" - подчеркнул Даник.
Ночная атака рф на Киев, Харьков, Днепр и область: 9 погибших и десятки раненых15.06.26, 09:27 • 2758 просмотров