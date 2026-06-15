россия уничтожила старейшую коллекцию костюмов Украины на киностудии Довженко
Киев • УНН
россия атаковала киностудию Довженко в Киеве и уничтожила старейшую коллекцию костюмов. Повреждены здания и миллионы единиц уникальной одежды студии.
россия атаковала одну из старейших киностудий Украины - Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве, уничтожена старейшая костюмная коллекция Украины, сообщила в понедельник вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Татьяна Бережная в соцсетях, пишет УНН.
Еще одно чрезвычайно тяжкое преступление россиян против украинской культуры. Россия атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве. Одну из старейших киностудий Украины. Возник пожар. В результате попадания поврежден костюмный цех. Уничтожена крупнейшая и старейшая костюмная коллекция Украины
По ее словам, в студии находилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц различной одежды. "Также повреждены другие корпуса и здания киностудии", - отметила вице-премьер.
На месте, по ее словам, "работают спасательные и экстренные службы, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности".
"россия продолжает целенаправленно атаковать не только гражданскую инфраструктуру и мирных людей, но и культурные институции, которые хранят украинскую идентичность, память и историю. Уничтожение культурных центров является попыткой нанести удар по памяти, истории и самобытности украинского народа", - указала глава Минкульта.
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