НБУ установил курс на 15 июня: доллар дешевеет
Киев • УНН
НБУ установил курс доллара на уровне 44,81 грн, снизив его на 12 копеек. Евро и злотый выросли в цене до 51,86 и 12,21 грн соответственно.
По состоянию на понедельник, 15 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,81 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье составлял 44,93 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,86. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 44,8144 грн (-12 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,8592 грн (+2 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,2107 грн. (+2 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:
- в банках доллар торгуется по курсу 44,50-45,10 грн, евро по 51,50-52,25 грн, злотый по 11,80-12,40 грн;
- на межбанке курсы составляют 44,83-44,86 грн/долл. и 51,87-51,89 грн/евро.
Напомним
В мае 2026 года годовая инфляция в Украине замедлилась до 8,2%. Больше всего подорожали фрукты на 11,1%, тогда как цены на яйца упали на 15,3%.
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