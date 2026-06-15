Ночная атака рф на Киев повредила здание Антикоррупционного суда
Киев • УНН
В ночь на 15 июня из-за атаки рф в здании ВАКС выбило окна. Несмотря на повреждения, все запланированные судебные заседания пройдут по графику.
Здание Высшего антикоррупционного суда в Киеве получило повреждения в результате ночной атаки рф, сообщили в ВАКС в понедельник, пишет УНН.
Детали
"В ночь на 15 июня Киев подвергся массированной атаке ракетами и ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждено помещение Высшего антикоррупционного суда. В здании выбиты окна, в настоящее время сотрудники суда устанавливают общий объем повреждений", - говорится в сообщении.
На месте, как указано, продолжаются работы по уборке и ликвидации последствий.
"Несмотря на происшествие, все судебные заседания состоятся по графику. В случае изменений в графике работы суда, актуальная информация будет опубликована дополнительно", - сказано в сообщении.
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