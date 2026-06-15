Ночная атака рф на Киев повредила здание Антикоррупционного суда

"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины

"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины

"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины

"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины