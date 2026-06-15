В ЕС заявили, что время атаки РФ на Украину в день открытия переговоров о вступлении в ЕС "говорит само за себе"
Киев • УНН
РФ атаковала Лавру в день открытия переговорного кластера Украины с ЕС. ЕС в ответ вводит санкции против российского ВПК и теневого флота.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что время массированной атаки рф на Украину, с поражением Киево-Печерской лавры, "говорит само за себя", ведь она произошла в день, когда Украина открывает свой первый переговорный кластер по вступлению в ЕС, пишет УНН.
Они убили спасателей в Харькове, ранили мирных жителей в Киеве и подожгли Киево-Печерскую лавру, один из важнейших религиозных памятников Украины. Время атаки россии говорит само за себя. В день, когда Украина открывает свой первый переговорный кластер с ЕС, москва снова показывает, чего она больше всего боится. Демократической Украины, прочно закрепленной в Европе
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Глава дипломатии ЕС Кая Каллас также отреагировала, указав, что "россия снова усилила атаки на украинских мирных жителей минувшей ночью и нанесла удары, которые повредили объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве. Это военные преступления, и россии придется за них отвечать".
"В ответ сегодня мы принимаем дополнительные санкции, направленные против российского военно-промышленного комплекса и его теневого флота. Каждая мера еще больше ограничивает пространство для маневра россии", - подчеркнула она в X.
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