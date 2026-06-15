В ЕС сегодня будут говорить об Украине после очередной атаки рф на объекты ЮНЕСКО и о новых санкциях против рф - Каллас

В ЕС сегодня на уровне министров иностранных дел обсудят Украину, которую ночью снова массированно атаковала россия, в том числе объекты наследия ЮНЕСКО, а также новые санкции против рф, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в понедельник, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.

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"Мы обсудим Украину. Прошлой ночью мы снова наблюдали усиление атак на гражданское население, а также на объекты наследия ЮНЕСКО. Так что это все военные преступления, которые совершает россия. Конечно, сегодня мы также представим больше списков, больше санкций, над которыми мы работаем, в отношении военно-промышленного комплекса россии, а также теневого флота. И я также приветствую новость о перехвате теневого флота Великобританией", - сказала глава дипломатии ЕС Каллас.

На уточнение относительно того, как реализовать на практике предложение в 21-м пакете санкций о запрете на въезд российских военных в ЕС, Каллас указала: "Конечно, у нас также есть разведывательные данные о людях, которые принимали участие в войне, поэтому это похоже на добавление их в Шенгенский список запретов, чтобы они не могли въехать в Европу. Я не эксперт по визам и этим вопросам, но, как говорят наши эксперты, это возможно".

В Еврокомиссии официально разъяснили, что войдет в 21-й пакет санкций против РФ