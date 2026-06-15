В ЕС сегодня будут говорить об Украине после очередной атаки рф на объекты ЮНЕСКО и о новых санкциях против рф - Каллас

$44.810.1151.860.02
ukenru
Эксклюзив
03:11 • 10555 просмотра
россия ударила по Успенскому собору Киево-Печерской лавры — эксклюзивное видеоVideo
Эксклюзив
02:32 • 17104 просмотра
Последствия атаки на Киев: горят МАФы на Шулявке, под ударом киностудия имени ДовженкоVideo
Эксклюзив
14 июня, 23:27 • 28844 просмотра
Комбинированная атака на Киев: жители столицы массово спускаются в метроPhoto
14 июня, 22:00 • 24926 просмотра
"Пусть течет нефть": США и Иран заключили мирное соглашение о прекращении военных операций
14 июня, 15:42 • 51384 просмотра
Есть хорошие идеи, которые могут приблизить мир: Зеленский анонсировал встречу с Трампом на саммите G7
14 июня, 12:15 • 49957 просмотра
Дожди, грозы и даже град — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
14 июня, 09:15 • 52376 просмотра
Украина поразила нефтяной объект РФ в 700 километрах от границы — ЗеленскийPhotoVideo
Эксклюзив
14 июня, 08:31 • 49747 просмотра
Астрологический прогноз 15-21 июня 2026 года: неделя любви, вдохновения и больших возможностей
Эксклюзив
14 июня, 07:33 • 37010 просмотра
Всемирный день донора крови - в Украине растет культура донорства и поддержки пациентовPhoto
13 июня, 16:15 • 48496 просмотра
Федоров анонсировал "постепенное увольнение" военных с самой долгой службой и разъяснил отсрочки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3м/с
81%
741мм
Популярные новости
Ночная атака на Киев: в городе горят дома и пропало электроснабжение14 июня, 22:26 • 37541 просмотра
Массированная атака на Украину: в Киеве горит Лавра, раненые в Харькове14 июня, 22:55 • 21594 просмотра
Россия атаковала Успенский собор Киево-Печерской лавры — ПЦУ обнародовала фотоPhoto14 июня, 23:44 • 32325 просмотра
Число раненых в Киеве растет, враг ударил по 25-этажке01:40 • 7622 просмотра
По меньшей мере четверо погибших и десятки раненых — Киев подвергся комбинированной атаке врага02:47 • 15038 просмотра
публикации
Стали известны детали операции по "отрезанию" временно оккупированного Крыма новым подразделением ВСУ "Фаланга"13 июня, 19:56 • 72550 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины13 июня, 13:50 • 96942 просмотра
Что должно быть в аптечке во время путешествия, чтобы отдых не испортили мелкие неприятности13 июня, 06:20 • 67269 просмотра
Как ухаживать за лавандой: полив, подкормка, обрезка и защита растенияPhoto13 июня, 05:52 • 79387 просмотра
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12 июня, 12:44 • 82317 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Харьков
Днепр (город)
Соединённые Штаты
Иран
Реклама
УНН Lite
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 54462 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 55225 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 61026 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 114859 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 98657 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Фильм
9К720 Искандер

В ЕС сегодня будут говорить об Украине после очередной атаки рф на объекты ЮНЕСКО и о новых санкциях против рф - Каллас

Киев • УНН

 • 598 просмотра

Кая Каллас анонсировала санкции против военного комплекса и теневого флота рф. В ЕС также обсудят запрет на въезд для российских военных.

В ЕС сегодня будут говорить об Украине после очередной атаки рф на объекты ЮНЕСКО и о новых санкциях против рф - Каллас

В ЕС сегодня на уровне министров иностранных дел обсудят Украину, которую ночью снова массированно атаковала россия, в том числе объекты наследия ЮНЕСКО, а также новые санкции против рф, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в понедельник, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.

Детали

"Мы обсудим Украину. Прошлой ночью мы снова наблюдали усиление атак на гражданское население, а также на объекты наследия ЮНЕСКО. Так что это все военные преступления, которые совершает россия. Конечно, сегодня мы также представим больше списков, больше санкций, над которыми мы работаем, в отношении военно-промышленного комплекса россии, а также теневого флота. И я также приветствую новость о перехвате теневого флота Великобританией", - сказала глава дипломатии ЕС Каллас.

На уточнение относительно того, как реализовать на практике предложение в 21-м пакете санкций о запрете на въезд российских военных в ЕС, Каллас указала: "Конечно, у нас также есть разведывательные данные о людях, которые принимали участие в войне, поэтому это похоже на добавление их в Шенгенский список запретов, чтобы они не могли въехать в Европу. Я не эксперт по визам и этим вопросам, но, как говорят наши эксперты, это возможно".

В Еврокомиссии официально разъяснили, что войдет в 21-й пакет санкций против РФ09.06.26, 15:58 • 2638 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Дипломатка
ЮНЕСКО
Кайя Каллас
Европейский Союз
Великобритания
Украина