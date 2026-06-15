Дожди, грозы и град: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 15 июня
Киев • УНН
15 июня в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке ожидается град. Температура воздуха днем будет колебаться от 18 до 26 градусов тепла.
В понедельник, 15 июня, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, во всех регионах Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, на востоке и юго-востоке страны в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 18-23°, на остальной территории 21-26°
В Киеве и области 15 июня будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. Температура воздуха +18°...+20°.
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