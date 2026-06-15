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Уже 30 пострадавших из-за российской атаки в столице

Киев • УНН

 • 1518 просмотра

В Киеве количество пострадавших в результате массированной атаки РФ возросло до 30 человек. Среди раненых двое детей в возрасте 5 и 6 лет.

Уже 30 пострадавших из-за российской атаки в столице

В Киеве в результате массированной атаки рф количество пострадавших увеличилось до 30 человек, сообщил в понедельник глава КГВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.

Количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них — двое детей 5 и 6 лет

— сообщил Ткаченко.

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Юлия Шрамко

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