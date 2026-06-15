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Массированная атака рф привела к задержке ряда поездов более чем на три часа

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Из-за обстрелов инфраструктуры поезда Укрзализныци курсируют с задержкой до четырех часов. Железнодорожники используют резервные локомотивы для движения.

Массированная атака рф привела к задержке ряда поездов более чем на три часа

Ряд поездов задерживается в пути в результате массированной атаки рф, некоторые более чем на 3 часа, сообщили в Укрзализныце в понедельник, пишет УНН.

Из-за повреждений инфраструктуры, а также из-за необходимости остановок для эвакуации пассажиров, ряд поездов движутся с задержкой. В то же время движение поездов дальнего следования между городами сохранено

- сообщили в УЗ.

Наибольшее отклонение от графика, по данным Укрзализныци, фиксируется у:

  • 53/54 Одесса-Днепр +3.50 часа;
    • 75/76 Кривой Рог-Киев +3.30 часа;
      • 21/22 Харьков-Львов +3.30 часа;
        • 65/66 Киев-Сумы +3.30 часа;
          • 7/8 Одесса-Харьков +3 часа;
            • 39/40 Запорожье-Солотвино +3.40 часа;
              • 45/46 Харьков-Ужгород +3.30 часа;
                • 21/22 Львов-Харьков +3.15 часа.

                  "Важно отметить: время задержки может измениться. Поэтому внимательно следите за объявлениями на вокзалах и на борту", - указали в УЗ.

                  Железнодорожники, как сообщается, "работают над устранением повреждений, используют вспомогательные локомотивы, адаптируют маршруты, чтобы доставить пассажиров в пункты назначения как можно быстрее".

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                  Юлия Шрамко

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