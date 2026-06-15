Зеленский рассекретил, чем силы ПВО отражали атаку вс рф на Киев

Украина недавно получила и развернула пакет ракет к системам противовоздушной обороны Patriot, которые использовала для отражения российской атаки на Киев в ночь на 15 июня. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ на территории поврежденной противником Киево-Печерской Лавры, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, пакет ракет к Patriot доставили в Украину недавно, однако говорить об этом публично стало возможно только после того, как их использовали.

"Был у нас пакет ракет Patriot, недавно он был доставлен в Украину. Сейчас уже после того, как мы использовали ракеты, можно об этом говорить. Было достаточно сбивать баллистику, но не все дроны были сбиты", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что ракеты к Patriot позволили сбивать баллистические цели во время российских атак.

В частности, ПВО удалось с их помощью уничтожить 50 из 70 ракет, которыми россия ударила по Украине.

Что нужно знать о системах Patriot

Системы Patriot остаются одним из ключевых элементов украинской противовоздушной обороны, в частности для противодействия баллистическим ракетам, которые россия регулярно применяет для ударов по украинским городам и объектам инфраструктуры.

Контекст

В ночь на понедельник, 15 июня, Киев подвергся массированной комбинированной атаке врага.

Разрушения зафиксированы во всех 10 районах столицы. Повреждены по меньшей мере 18 многоэтажных домов, храм на территории Киево-Печерской лавры, бизнес-центр, здание киностудии, административные сооружения, частные дома, рынок и автомобили.

На данный момент известно уже о пяти погибших киевлянах и более чем 20 пострадавших.

Напомним

россия атаковала Украину 70 ракетами и 611 дронами. ПВО сбила 50 ракет, среди которых 5 "Цирконов", и 582 дрона во время ночной атаки. Также зафиксированы попадания 20 баллистических ракет и 27 БпЛА на 42 локациях.