РФ оставила без света 140 тысяч киевлян, до сих пор без электричества более 30 тысяч
Киев • УНН
Из-за обстрела повреждены линии электропередач в северной части Киева. Энергетики уже вернули свет 105 тысячам семей, работы продолжаются.
После очередной массированной атаки на Киев без электроснабжения остались более 140 тысяч жителей северной части города. Энергетикам уже удалось восстановить свет для 105 тысяч семей, однако аварийно-восстановительные работы продолжаются. Об этом сообщает ДТЭК, пишет УНН.
Еще одна тяжелая ночь для столицы. Из-за обстрела повреждены линии электропередач. Без света оставалось более 140 тысяч киевлян северной части города
Энергетикам уже удалось вернуть электричество для 105 000 семей.
Специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить свет для всех жителей Киева.
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