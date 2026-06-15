Зеленский рассказал, откуда возьмут деньги для восстановления Киево-Печерской Лавры
Киев • УНН
Правительство выделит средства из резервного фонда на восстановление Лавры после атаки рф. Юлия Свириденко проведет срочное заседание для направления финансирования.
Правительство выделит средства для восстановления Киево-Печерской Лавры, которая получила повреждения в ночь на 15 июня в результате российского ракетного удара. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
"Правительство выделит средства на восстановление поврежденной Лавры. Их направят на срочные работы по ликвидации последствий повреждений", — заявил глава государства во время общения с журналистами.
Зеленский уточнил, что премьер-министр Юлия Свириденко срочно проведет заседание правительства для выделения средств из резервного фонда.
"Слава Богу, он у нас есть — это быстрые деньги, чтобы максимально восстановить все. Главное — сохранить то, что мы имеем, а уже потом проводить восстановительные работы", — добавил президент.
Напомним
В ночь на понедельник, 15 июня, Киев подвергся массированной комбинированной атаке РФ. В результате обстрела, в частности, произошло возгорание на территории Киево-Печерской Лавры.