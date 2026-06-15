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Пасынка кронпринца Норвегии приговорили к четырем годам по делу об изнасиловании

Киев • УНН

 • 1006 просмотра

Мариуса Борга Хёйби приговорили к четырем годам за изнасилование и насилие. Суд Осло оправдал пасынка кронпринца по двум другим эпизодам.

Пасынка кронпринца Норвегии приговорили к четырем годам по делу об изнасиловании
vg.no

Пасынок кронпринца Норвегии Хокона признан виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании, а также в домашнем насилии и других преступлениях и приговорен к четырем годам лишения свободы, постановил в понедельник суд Осло, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

29-летний Мариус Борг Хёйби, который присоединился к королевской семье, когда его мать Метте-Марит вышла замуж за Хокона в 2001 году, был оправдан по двум другим пунктам обвинения в изнасиловании.

Он не признал себя виновным по самым тяжким обвинениям против него, включая изнасилование, но признал себя виновным по некоторым менее серьезным и может обжаловать приговор.

Прокуроры просили приговорить Хёйби к семи годам и семи месяцам лишения свободы.

Семинедельный судебный процесс охватил скандинавскую страну, детально описывая наркотическую зависимость Хёйби, самодельные видео сексуальных контактов и более 800 электронных сообщений, которые были представлены в качестве доказательств. Как стало известно суду, одно из предполагаемых изнасилований произошло в подвале семейного дома кронпринца, пишет издание.

Сын кронпринцессы Норвегии дал показания в суде по делу об изнасиловании – BBC04.02.26, 16:44 • 4901 просмотр

Юлия Шрамко

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Reuters
Осло