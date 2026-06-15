В Еврокомиссии подтвердили, что для новых членов ЕС будут обсуждать право вето
Киев • УНН
Марта Кос анонсировала новое поколение договоров о вступлении с дополнительными гарантиями. Вопрос права вето будет обсуждаться по каждой стране.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос анонсировала обсуждение в ЕС вопроса права вето для новых членов блока, указав на "новые гарантии, которые будут обеспечивать то, как убедиться, что как только мы получим новых членов, они будут придерживаться европейских правил, будучи членом через 5, 10 или 15 лет", но отметила, что "будут обсуждать каждую страну", "как только дойдут до момента заключения договора о вступлении", о чем сказала, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, пишет УНН.
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Кос ответила на вопрос, "как вы можете убедиться, что будущие члены, такие как Украина, не будут использовать свое право вето для блокирования важных решений во внешней политике", отметив, что "сначала нам нужно прийти к ситуации, когда мы заключим договор о вступлении также для Украины, сейчас мы его заключаем для Черногории, поэтому еще есть некоторое время, чтобы посмотреть, как это сделать".
"Но то, что мы знаем сейчас, это то, почему я упоминаю о договоре о вступлении с Черногорией, - это будет новое поколение договоров о вступлении в том смысле, что у нас будут новые гарантии, которые будут делать или обеспечивать именно то, что вы упомянули, как убедиться, что как только мы получим новых членов, они будут придерживаться европейских правил, будучи членом через 5, 10 или 15 лет", - отметила она.
"Поэтому мы будем обсуждать каждую страну, каждую страну, как только дойдем до момента заключения договора о вступлении", - подчеркнула Кос.
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