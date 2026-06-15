Из-за вражеских атак и непогоды без света часть Киева и 5 областей, ранен энергетик - Минэнерго

$44.810.1151.860.02
ukenru
Эксклюзив
15 июня, 03:11 • 17869 просмотра
россия ударила по Успенскому собору Киево-Печерской лавры — эксклюзивное видеоVideo
Эксклюзив
15 июня, 02:32 • 42635 просмотра
Последствия атаки на Киев: горят МАФы на Шулявке, под ударом киностудия имени ДовженкоVideo
Эксклюзив
14 июня, 23:27 • 52074 просмотра
Комбинированная атака на Киев: жители столицы массово спускаются в метроPhoto
14 июня, 22:00 • 47757 просмотра
"Пусть течет нефть": США и Иран заключили мирное соглашение о прекращении военных операций
14 июня, 15:42 • 71251 просмотра
Есть хорошие идеи, которые могут приблизить мир: Зеленский анонсировал встречу с Трампом на саммите G7
14 июня, 12:15 • 58647 просмотра
Дожди, грозы и даже град — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
14 июня, 09:15 • 59599 просмотра
Украина поразила нефтяной объект РФ в 700 километрах от границы — ЗеленскийPhotoVideo
Эксклюзив
14 июня, 08:31 • 50523 просмотра
Астрологический прогноз 15-21 июня 2026 года: неделя любви, вдохновения и больших возможностей
Эксклюзив
14 июня, 07:33 • 37566 просмотра
Всемирный день донора крови - в Украине растет культура донорства и поддержки пациентовPhoto
13 июня, 16:15 • 49313 просмотра
Федоров анонсировал "постепенное увольнение" военных с самой долгой службой и разъяснил отсрочки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
4м/с
61%
744мм
Популярные новости
Братия Лавры спасла древние иконы во время ночной атаки врагаPhoto15 июня, 01:18 • 12052 просмотра
Число раненых в Киеве растет, враг ударил по 25-этажке15 июня, 01:40 • 31341 просмотра
По меньшей мере четверо погибших и десятки раненых — Киев подвергся комбинированной атаке врага15 июня, 02:47 • 37834 просмотра
Российские дроны атаковали многоэтажку и центр Сум — есть пострадавшие15 июня, 03:43 • 6948 просмотра
В ЕС и G7 отреагировали на удар рф по Лавре - первые заявления07:57 • 33097 просмотра
публикации
Работал во время отстранения: обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex признался в нарушении судебного запрета10:04 • 7310 просмотра
Стали известны детали операции по "отрезанию" временно оккупированного Крыма новым подразделением ВСУ "Фаланга"13 июня, 19:56 • 95849 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины13 июня, 13:50 • 119999 просмотра
Что должно быть в аптечке во время путешествия, чтобы отдых не испортили мелкие неприятности13 июня, 06:20 • 89219 просмотра
Как ухаживать за лавандой: полив, подкормка, обрезка и защита растенияPhoto13 июня, 05:52 • 101534 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Харьков
Днепр (город)
Одесса
Франция
Реклама
УНН Lite
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 68415 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 68129 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 72828 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 125811 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 108951 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Facebook
MIM-104 Patriot

Из-за вражеских атак и непогоды без света часть Киева и 5 областей, ранен энергетик - Минэнерго

Киев • УНН

 • 1308 просмотра

Из-за обстрелов без света частично Киев и четыре области, на Днепропетровщине ранен энергетик. Непогода обесточила еще 30 населенных пунктов в Киевской области.

Из-за вражеских атак и непогоды без света часть Киева и 5 областей, ранен энергетик - Минэнерго

После массированной атаки рф есть обесточивания в Киеве и четырех областях, ранен энергетик, непогода оставила без света часть Киевской области, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Этой ночью враг совершил очередную массированную комбинированную атаку по территории Украины. В результате обстрелов энергетических объектов часть потребителей в городе Киев, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения

- сообщили в Минэнерго.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, указали в министерстве.

"На Днепропетровщине в результате вражеского обстрела энергетического объекта один из энергетиков получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

"Из-за непогоды без электроснабжения остаются 30 населенных пунктов в Киевской области", - отметили в Минэнерго.

Ремонтные бригады работают над восстановлением.

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется", - сообщили в Минэнерго.

Активное энергопотребление сегодня призывают перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. "В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - указали в Минэнерго.

РФ оставила без света 140 тысяч киевлян, до сих пор без электричества более 30 тысяч15.06.26, 09:44 • 2484 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Взрывы
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Днепропетровская область
Министерство энергетики Украины
Украина
Запорожье
Одесса
Сумы
Киев
Харьков