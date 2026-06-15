Из-за вражеских атак и непогоды без света часть Киева и 5 областей, ранен энергетик - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за обстрелов без света частично Киев и четыре области, на Днепропетровщине ранен энергетик. Непогода обесточила еще 30 населенных пунктов в Киевской области.
После массированной атаки рф есть обесточивания в Киеве и четырех областях, ранен энергетик, непогода оставила без света часть Киевской области, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.
Этой ночью враг совершил очередную массированную комбинированную атаку по территории Украины. В результате обстрелов энергетических объектов часть потребителей в городе Киев, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения
Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, указали в министерстве.
"На Днепропетровщине в результате вражеского обстрела энергетического объекта один из энергетиков получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
"Из-за непогоды без электроснабжения остаются 30 населенных пунктов в Киевской области", - отметили в Минэнерго.
Ремонтные бригады работают над восстановлением.
"Применение ограничений сегодня не прогнозируется", - сообщили в Минэнерго.
Активное энергопотребление сегодня призывают перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. "В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - указали в Минэнерго.
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