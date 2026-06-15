Тайвань запустил сайт для сбора разведданных от граждан Китая
Киев • УНН
Правительство Тайваня создало сайт для сбора разведданных от граждан Китая. Ресурс ориентирован на лиц, недовольных действующей политической системой КНР.
Правительство Тайваня запустило веб-сайт, чтобы поощрить граждан Китая сообщать разведывательные данные. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что канал связи предназначен для людей, которые "устали от системы и хотят перемен": Тайвань и Китай, рассматривающий демократический остров как свою территорию, давно шпионят друг за другом, и Тайвань, в частности, сообщает об увеличении количества случаев китайского шпионажа.
В сочетании с растущим кругом социальных проблем и проблем, связанных со средствами к существованию, эти условия подпитывают недовольство общественности. В результате все больше людей обращаются в соответствующие учреждения на Тайване, желая предоставить различную информацию
Указывается, что на сайте размещен минутный ролик, сгенерированный искусственным интеллектом. В ролике показан китайский государственный служащий, который наблюдает за тем, как его коллег увольняют с работы.
"Веб-сайт заблокирован в Китае, хотя многие китайцы используют VPN для доступа к другим заблокированным сайтам, таким как западные социальные сети и поисковые системы", - пишет издание.
Напомним
На прошлой неделе Тайвань испытал HIMARS на западном побережье для имитации отражения вторжения КНР. Оружие с дальностью 300 км позволяет поражать цели на территории Китая.
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