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Тайвань запустил сайт для сбора разведданных от граждан Китая

Киев • УНН

 • 1678 просмотра

Правительство Тайваня создало сайт для сбора разведданных от граждан Китая. Ресурс ориентирован на лиц, недовольных действующей политической системой КНР.

Тайвань запустил сайт для сбора разведданных от граждан Китая

Правительство Тайваня запустило веб-сайт, чтобы поощрить граждан Китая сообщать разведывательные данные. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что канал связи предназначен для людей, которые "устали от системы и хотят перемен": Тайвань и Китай, рассматривающий демократический остров как свою территорию, давно шпионят друг за другом, и Тайвань, в частности, сообщает об увеличении количества случаев китайского шпионажа.

В сочетании с растущим кругом социальных проблем и проблем, связанных со средствами к существованию, эти условия подпитывают недовольство общественности. В результате все больше людей обращаются в соответствующие учреждения на Тайване, желая предоставить различную информацию

- говорится в заявлении тайваньского правительства.

Указывается, что на сайте размещен минутный ролик, сгенерированный искусственным интеллектом. В ролике показан китайский государственный служащий, который наблюдает за тем, как его коллег увольняют с работы.

"Веб-сайт заблокирован в Китае, хотя многие китайцы используют VPN для доступа к другим заблокированным сайтам, таким как западные социальные сети и поисковые системы", - пишет издание.

Напомним

На прошлой неделе Тайвань испытал HIMARS на западном побережье для имитации отражения вторжения КНР. Оружие с дальностью 300 км позволяет поражать цели на территории Китая.

Китай начал специальную морскую операцию вблизи Тайваня07.06.26, 01:41 • 40571 просмотр

Вадим Хлюдзинский

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