Очищення парламенту: Дубінський – старт, Кузьміних – логічне продовження

Ексклюзив
12:50 • 3210 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 13960 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 16539 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 22999 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 17963 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 14710 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 12735 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
12 серпня, 06:06 • 14525 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 19031 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 82594 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25 • 13966 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 16543 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 23003 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 17679 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04 • 27507 перегляди
Очищення парламенту: Дубінський – старт, Кузьміних – логічне продовження

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики відкликав нардепа Олександра Дубінського з посади заступника голови та члена комітету. Причиною рішення є оголошення підозри нардепу, тоді як інший нардеп, Сергій Кузьміних, продовжує перебувати у профільному комітеті, маючи підозру щодо отримання хабаря.

Очищення парламенту: Дубінський – старт, Кузьміних – логічне продовження

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики відкликав нардепа Олександра Дубінського з посади заступника голови та члена комітету в цілому. Голова Комітету Данило Гетьманцев зазначив, що причиною такого рішення є те, що Олександру Дубінському оголошено підозру, повідомляє УНН.

Наступним кандидатом на виключення з профільного комітету та відкликання з посади голови підкомітету, за логікою дій народних депутатів, мав би стати, наприклад, нардеп Сергій Кузьміних, якому також вручили підозру щодо отримання півмільйонного хабаря ще у 2022 році.

Попри це Кузьміних вже майже три роки є членом комітету з питань здоров’я нації та головою підкомітету. Найабсурдніше в цьому те, що за версією слідства, хабар який отримав Кузьміних, стосувався медичних закупівель. Так, кошти були винагородою за сприяння Кузьміних у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області. Виходить, що людина яку вже спіймали "на гарячому", все ж продовжує брати участь у державотворенні, саме в "цікавій" для нього сфері. 

Зазначимо, Кузьміних - не просто "підозрюваний". Це нардеп, який ухиляється від правосуддя, ігнорує судові засідання і затягує розгляд справи вже майже три роки. 

Українське суспільство має активний запит на очищення парламенту від тих, хто зловживає своїм мандатом, є корупціонером та спекулює законом. У Верховній Раді мають працювати люди, які дотримуються закону та принципів доброчесності, а не ховаються за недоторканністю, уникаючи відповідальності. Тож історія з Дубінським може стати лише першим сигналом. Логічно було б, аби за ним пішли й інші, зокрема Кузьміних, який уже давно втратив моральне право залишатися народним депутатом.

Лілія Подоляк

Політика
Житомирська область
Данило Гетманцев
Верховна Рада України