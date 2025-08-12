Очищення парламенту: Дубінський – старт, Кузьміних – логічне продовження

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики відкликав нардепа Олександра Дубінського з посади заступника голови та члена комітету в цілому. Голова Комітету Данило Гетьманцев зазначив, що причиною такого рішення є те, що Олександру Дубінському оголошено підозру, повідомляє УНН.

Наступним кандидатом на виключення з профільного комітету та відкликання з посади голови підкомітету, за логікою дій народних депутатів, мав би стати, наприклад, нардеп Сергій Кузьміних, якому також вручили підозру щодо отримання півмільйонного хабаря ще у 2022 році.

Попри це Кузьміних вже майже три роки є членом комітету з питань здоров’я нації та головою підкомітету. Найабсурдніше в цьому те, що за версією слідства, хабар який отримав Кузьміних, стосувався медичних закупівель. Так, кошти були винагородою за сприяння Кузьміних у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області. Виходить, що людина яку вже спіймали "на гарячому", все ж продовжує брати участь у державотворенні, саме в "цікавій" для нього сфері.

Зазначимо, Кузьміних - не просто "підозрюваний". Це нардеп, який ухиляється від правосуддя, ігнорує судові засідання і затягує розгляд справи вже майже три роки.

Українське суспільство має активний запит на очищення парламенту від тих, хто зловживає своїм мандатом, є корупціонером та спекулює законом. У Верховній Раді мають працювати люди, які дотримуються закону та принципів доброчесності, а не ховаються за недоторканністю, уникаючи відповідальності. Тож історія з Дубінським може стати лише першим сигналом. Логічно було б, аби за ним пішли й інші, зокрема Кузьміних, який уже давно втратив моральне право залишатися народним депутатом.