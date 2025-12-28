$41.930.00
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
11:16 • 14520 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
28 грудня, 09:00 • 14478 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 22065 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 31952 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 44623 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 43123 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 32139 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 27490 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 22276 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
Зеленський перед зустріччю з Трампом провів розмову зі Стармером: про що йшлося

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Президент України Володимир Зеленський у Флориді провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери обговорили підготовку до зустрічі з Президентом Трампом та наслідки російських ударів.

Зеленський перед зустріччю з Трампом провів розмову зі Стармером: про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський розпочав ранок у Флориді з детальної телефонної розмови з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, передає УНН.

Дякую, Кіре, за постійну координацію! Сьогодні почав ранок у Флориді з детальної телефонної розмови з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером 

- повідомив Зеленський в Х.

Лідери обговорили підготовку до зустрічі з Президентом Трампом, а також усі контакти з європейськими партнерами.

Поінформував про ситуацію на фронті та наслідки російських ударів.  Дуже цінуємо підтримку Британії. Будемо й далі в контакті! - резюмував Зеленський.

Стармера не було під час телефонної розмови європейських лідерів із Зеленським: Telegraph дізналося причину28.12.25, 14:21 • 3268 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Маямі, де у нього має відбутися зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський та Трамп зустрінуться сьогодні о 20:00, а потім проведуть розмову з європейськими лідерами28.12.25, 17:02 • 1624 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Вибори в США
Соціальна мережа
Війна в Україні
Кір Стармер
Дональд Трамп
Велика Британія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Флорида