Зеленський перед зустріччю з Трампом провів розмову зі Стармером: про що йшлося
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський у Флориді провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери обговорили підготовку до зустрічі з Президентом Трампом та наслідки російських ударів.
Президент України Володимир Зеленський розпочав ранок у Флориді з детальної телефонної розмови з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, передає УНН.
Дякую, Кіре, за постійну координацію! Сьогодні почав ранок у Флориді з детальної телефонної розмови з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером
Лідери обговорили підготовку до зустрічі з Президентом Трампом, а також усі контакти з європейськими партнерами.
Поінформував про ситуацію на фронті та наслідки російських ударів. Дуже цінуємо підтримку Британії. Будемо й далі в контакті! - резюмував Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Маямі, де у нього має відбутися зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
