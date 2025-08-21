$41.380.02
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата

Київ • УНН

Американська торгівельна палата застерігає: втручання уряду в маркетингові угоди фармвиробників та аптек загрожує конкуренції. Законопроєкт №13657 пропонує уряду право встановлювати граничний відсоток маркетингових виплат.

Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата

Втручання уряду у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками може зруйнувати конкуренцію й загальмувати розвиток ринку. На цьому наголошує Американська торгівельна палата, яка вдруге за останній місяць змушена пояснювати одне й те саме, повідомляє УНН.

Так, Кузьміних зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13657, який він презентував як такий, що не допустить зростання цін на ліки. У ньому нардеп запропонував надати уряду право встановлювати граничний відсоток маркетингових виплат між аптеками та виробниками ліків. 

Однак, майже місяць тому, ще 30 липня, Сергій Кузьміних особисто почув протилежну позицію від Американської торгівельної палати та інших операторів фармацевтичного ринку на зустрічі робочої групи щодо законодавчого врегулювання граничного розміру маркетингу на лікарські засоби, яка відбувалася… під головуванням Сергія Кузьміних. 

Тоді представники Американської торгівельної палати прямо попередили: відсоток маркетингових договорів не узгоджується з європейською практикою і загрожує конкурентному середовищу. Але, схоже, тоді депутат Кузьміних слухав більше для галочки, ніж для розуміння. Бо вже за кілька тижнів у парламенті з’явився законопроєкт із тими самими ідеями, проти яких Палата виступала.

У результаті, довелося повторити все ще раз – тепер уже офіційним листом, копія якого є в розпорядженні редакції УНН. Там чітко зазначено: передавати Кабміну право визначати відсоток маркетингових договорів – небезпечно, адже це створює ризики монополізації та гальмує розвиток фармсфери.

Нагадаємо

З 1 березня 2025 року уряд заборонив аптекам укладати маркетингові договори з виробниками. Це рішення мало знизити ціни на ліки, проте в реальності сталося навпаки – вартість препаратів зросла. Аптеки ж втратили ресурс для соціальних програм і розвитку мереж у селах та на прифронтових територіях. Результатом врегулювання також стало закриття мобільних аптек, які обслуговували українців на прифронтових територіях та у важкодоступних селах та містечках, де немає стаціонарних аптек. 

У МОЗ згодом визнали: заборона маркетингу не дала очікуваного ефекту. Але замість того, щоб виправити помилки, Сергій Кузьміних продовжує наполягати, що маркетинг винен у дорогих ліках, і вигадує нові обмеження.

Тож лишається сподіватися, що бодай із другого разу народний депутат таки зрозуміє: шлях, який він лобіює веде не до зниження цін, а до ще більшого хаосу на ринку. А законопроєкти, які він ініціює, не для людей, а для когось іншого. Можливо, для захисту інтересів великого бізнесу.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Сергій Кузьміних
Лікарські засоби
Торгова палата США
Верховна Рада України