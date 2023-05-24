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Дело экс-главы ГФС Насирова о взятке в 722 млн грн направлено в суд

Дело экс-главы ГФС Насирова о взятке в 722 млн грн направлено в суд

Киев • УНН

 • 512646 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что в суд направлено дело в отношении бывшего председателя ГФС Украины и его советника по взятке в 722 млн гривен. Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах, речь идет о Романе Насирове.

Детали

Сообщается, что 23 мая 2023 года прокурором САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлено в суд обвинительный акт по обвинению бывшего председателя ГФС Украины Насирова и его советника в получении более 722 млн грн неправомерной выгоды.

Действия Насирова квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, его советника – по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

На сегодня обвинительный акт направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

В САП добавили, что материалы в отношении владельца агрохолдинга выделены прокурором в отдельное производство, в котором сторона защиты подозреваемого сейчас знакомится с материалами досудебного расследования в порядке ст. 290 УПК Украины. Речь идет о владельце агрохолдинга “Укрлендфарминг” Олега Бахматюка.

Напомним

Следствие установило, что в течение 2015 -2016 годов глава Роман Насиров получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд грн.

Предоставление неправомерной выгоды в иностранной валюте (5,5 млн долларов США и 21 млн евро), как сообщается, происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за рубежом, принадлежавших владельцу агрохолдинга “Укрлендфарминг” Олегу Бахматюку, а ее получение должностным лицом – с использованием предприятий-нерезидентов, контроль над деятельностью которых осуществлялся непосредственно главой ГФС Украины, его советником и другими лицами, связанными с ним родственными отношениями.

Для перечисления средств подозреваемыми также были привлечены и другие предприятия-посредники, зарегистрированные за пределами Украины. При этом часть средств такой неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из денежных средств бюджетного возмещения НДС, конвертированных в иностранную валюту.

3 февраля текущего года следствие по делу Насирова и его советника завершили.

8 марта Высший антикоррупционный суд заочно арестовал владельца агрохолдинга “Укрлендфарминг” Олега Бахматюка.

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