Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизм

Глава парламентского подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Сергей Кузьминых раскритиковал аптечные сети за "агрессивное продвижение БАДов" и использование собственных торговых марок (СТМ) лекарственных средств, как всегда прикрываясь правами пациентов. Однако нардеп снова прибег к своим любимым манипуляциям фактами и подмене понятий. За попытками максимально зарегулировать аптечные полки Кузьминых, кажется, уже начал переигрывать сам себя, пишет УНН.

Что такое БАДы: кто их действительно продвигает на рынке

Ключевой тезис Сергея Кузьминых заключается в том, что аптеки "навязывают" пациентам биологически активные добавки (БАДы), вместо или в дополнение к лекарствам. В частности, Кузьминых упоминает примеры, когда потребителю предлагают так называемые "чудо-препараты" вместо привычных лекарственных средств.

Однако анализ рынка опровергает это утверждение. По итогам I квартала 2025 года, БАДы действительно растут по доле в аптечной корзине, однако все еще занимают лишь 12% в денежном выражении. А 78% оборота составляют именно лекарственные средства.

Конечно, диетическая добавка не имеет лечебного эффекта. Это из определения закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов". Это обычное дополнение к рациону питания. И, в принципе, главный критерий для диетической добавки – это безопасность. В принципе, не существует какого-то исчерпывающего перечня веществ для диетических добавок, даже в Европе. И в Европе признано, чтобы использовать то или иное вещество в диетической добавке, нужно либо руководствоваться общенаучными данными, либо провести какие-то самостоятельные исследования, которые бы показали именно безопасность использования этого вещества в той или иной форме и с той или иной дозировкой отметил в комментарии УНН представитель компании-производителя лекарств «Мультиспрей» Даниил Пышнограев.

По его словам, все производители имеют в своем портфеле БАДы. Например, в 2024 году через аптеки было продано биологически-активных добавок на около 21,8 млрд грн. Из этой суммы ритейл уплатил около 20% налогов или же 4,3 млрд грн. Это действительно значительная доля рынка и большие поступления в бюджет.

Но в этом контексте стоит понимать, а нардеп об этом почему-то умышленно не говорит, что подавляющее большинство БАДов, которые покупают украинцы — это витамины. По логике Кузьминых получается, что необходимо ограничить продажу витаминов, которые довольно часто пациентам назначают врачи.

Более того, биологические добавки, продаваемые в аптеках, производятся не самими аптеками, а в том числе крупнейшими международными фармкомпаниями. Pfizer, Bayer, Abbott, Solgar, Nature’s Bounty — одни из главных игроков глобального рынка БАДов.

На своих препаратах они указывают, что это биологическая добавка. Например, на упаковке популярных витаминных комплексов компании Bayer, как и в инструкциях к ним указано, что это БАД.

Поэтому если аптеки и продвигают БАДы, то они просто реализуют глобальный тренд фармацевтической индустрии, а не создают его.

Пышнограев отмечает, что попытки зарегулировать рынок БАДов выглядят как попытка пролоббировать интересы крупных производителей.

Например, витамин С. Витамин С – диетическая добавка, а есть лекарственное средство. Это из-за давней истории регистрации еще во времена советского союза. Оба вида продукта, что лекарственное средство, что диетическая добавка, они безопасны в Европе. Витамин С, для него нет верхнего уровня потребления, но, обычно, его продают 500-1000 миллиграммов. А в Украине, какой-то фармпроизводитель, например, у которого витамин С в каком-то там большом дозировании, он зарегистрирован как лекарственное средство, и он понимает, что у него есть другой конкурент, который производит диетические добавки. Для изготовления диетических добавок не нужно получать лицензию, не нужно делать фармакование. Очень много процессов, они не нужны из-за того, что это вещество безопасно. Поэтому, мне кажется, что такие реформы лоббируются именно крупными производителями лекарственных средств - пояснил предприниматель.

СТМ лекарственных средств

Еще одна претензия нардепа — использование аптечными сетями собственных торговых марок для реализации препаратов-генериков, то есть аналогов по действующему веществу. Он утверждает, что пациентам "навязывают" эти препараты, которые якобы имеют сомнительное качество и непрозрачное происхождение.

На самом же деле подавляющее большинство СТМ изготавливаются на мощностях крупных фармацевтических заводов, как украинских, так и европейских. Иногда — по контракту с иностранными производителями. Поверхностный поиск сразу показал нам несколько вариантов препаратов, изготовленных как собственная торговая марка, но на известных заводах.

Например, противопростудный препарат "Комбицитрон" является собственной торговой маркой аптечной сети "Фармпартнер", а производится на мощностях завода "Фармак".

Еще одно противопростудное средство "Лимонтар Фито" для аптечной сети "Фармпартнер" производит "Астрафарм", а назальный спрей "Носолин Плюс" для аптек "Табула Вита" производит "Стома".

Такая коллаборация практикуется не только в Украине, это общепринятая норма во всем мире. Заводы нуждаются в стабильной загрузке своих мощностей, поэтому сотрудничество с аптечными сетями в формате СТМ — это логичная модель производства, выгодная всем игрокам рынка.

Поэтому в этом вопросе нардеп несколько перестарался, ведь он фактически критикует сети за то, что те сотрудничают с заводами, чьи интересы он обычно публично защищает. Это выглядит как классический случай самоопровержения: обвиняя аптечные сети, особенно в производстве некачественных препаратов, он не осознает, что дискредитирует производителей, осуществляющих контрактное производство.

Стоит отметить, что все лекарственные средства СТМ подпадают под обязательную государственную регистрацию, контроль и, при необходимости, подтверждение биоэквивалентности, как и лекарства, которые производят известные компании. Дополнительно — это еще и репутационная ответственность аптечной сети, а здесь потребитель часто строже любых требований закона.

Рекомендация, а не манипуляция

Кузьминых также утверждает, что фармацевты якобы манипулируют и рекомендуют "один выгодный" препарат вместо нескольких. В реальности же, они работают по утвержденным внутренним стандартам аптечных сетей. Если пациент обращается за рекомендацией, ему обычно предлагают несколько аналогов одного препарата — с разной ценой, формой выпуска и производителем. В случае рецепта — действуют нормы по замене по действующему веществу.

Да, действительно, когда вы придете в приличную аптеку за таблетками, фармацевт вам может предложить приобрести воду, влажные салфетки или, например, БАД, исходя из списка вашей корзины. Но на АЗС, кроме бензина, вам тоже предлагают кофе, воду или хот-дог. А в супермаркете спрашивают, нужен ли пакет. Это все и называется СЕРВИС. И только потребитель решает – воспользоваться или отказаться.

Что касается фармацевтической отрасли – такой подход является абсолютно нормальным для европейского или американского рынка, где именно фармацевт часто помогает пациенту сориентироваться в море предложений.

Опасный популизм

Кузьминых также высказал идею жестко зафиксировать предельную стоимость генериков в зависимости от их "очередности": 75% стоимости оригинала для первого и второго, 50% — для третьего и четвертого, и 35% — для пятого и последующих.

На первый взгляд нардеп пытается найти путь, чтобы сделать генерики доступнее. Но по сути — это искусственное административное вмешательство в рынок, что противоречит европейским подходам к конкуренции, несет в себе риск разрушения бизнес-моделей малых и средних производителей, не учитывает разницу в себестоимости, ингредиентах и формах выпуска.

В итоге, из-за такого необдуманного и экономически необоснованного шага существует серьезный риск возникновения дефицита отдельных препаратов, которые станут экономически нерентабельными.

К тому же в Украине уже введено референтное ценообразование, которое более гибкое и эффективное.

Поэтому нарративы, которые продвигает народный депутат, не что иное, как очередная попытка поставить интересы крупных фармкомпаний выше, чем интересы пациентов. И все это очевидно связано с навязчивым желанием контролировать аптечную розницу, потому что именно здесь потребителям обеспечивают широкий выбор, конкуренцию между брендами и генериками, а также сервис.

Сейчас позиция главы парламентского подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности выглядит как попытка вернуть рынок в прошлое, когда аптечная полка принадлежала нескольким игрокам, а все остальные обслуживали их монополию.