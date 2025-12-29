$41.930.00
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
01:10 • 14131 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 21314 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 19260 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 18787 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 30897 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 41379 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 31617 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 38878 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 43824 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
Морпехи ВСУ уничтожили российскую бронетехнику на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Украинские морские пехотинцы ликвидировали вражескую бронированную технику на Покровском направлении. Пилоты 88 отдельного батальона 35 отдельной бригады морской пехоты обнаружили и уничтожили цели.

Морпехи ВСУ уничтожили российскую бронетехнику на Покровском направлении

Украинские морские пехотинцы уничтожили на Покровском направлении вражескую технику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Военно-морские силы Украины.

Детали

Пилоты 88 отдельного батальона 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского обнаружили и уничтожили российскую бронированную технику

- говорится в сообщении.

ВМС Украины опубликовало соответствующее видео.

Напомним

В ночь на 29 декабря жители города Майкоп, входящего в состав РФ и являющегося столицей Республики Адыгея, услышали взрывы. Под атакой оказался военный аэродром.

Также УНН сообщал, что подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины поразили вражеские цели на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Для этого они использовали ударные беспилотники.

Евгений Устименко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Военно-морские силы Украины
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины