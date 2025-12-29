Морпехи ВСУ уничтожили российскую бронетехнику на Покровском направлении
Киев • УНН
Украинские морские пехотинцы ликвидировали вражескую бронированную технику на Покровском направлении. Пилоты 88 отдельного батальона 35 отдельной бригады морской пехоты обнаружили и уничтожили цели.
Детали
Пилоты 88 отдельного батальона 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского обнаружили и уничтожили российскую бронированную технику
ВМС Украины опубликовало соответствующее видео.
Напомним
В ночь на 29 декабря жители города Майкоп, входящего в состав РФ и являющегося столицей Республики Адыгея, услышали взрывы. Под атакой оказался военный аэродром.
Также УНН сообщал, что подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины поразили вражеские цели на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Для этого они использовали ударные беспилотники.