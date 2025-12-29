Вибухи прогриміли в російському майкопі: під атакою військовий аеродром

У ніч на 29 грудня жителі міста майкоп, що входить до складу рф і є столицею республіки адигея, почули вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

Повідомляється, що під атакою опинився військовий аеродром ханська, який неодноразово атакували БПЛА до того.

У мережі з'явилися кадри очевидців зі звуками стрілянини та вибухів. Відстань від точки зйомки до аеродрому ханська - приблизно 6,5 кілометрів. На кадрах зафіксована робота ППО, підтверджень ураження аеродрому - немає.

Даний аеродром підпорядковується російському міністерству оборони. Він розташований приблизно в 3 км на схід від станиці ханської і в 6 км на північний захід від міста майкоп. Згідно з відкритими даними, на його базі розміщується навчальна авіаційна частина - 272-а авіаційна база.

Нагадаємо

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України вразили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях. Для цього вони використали ударні безпілотники.