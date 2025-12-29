Взрывы прогремели в российском майкопе: под атакой военный аэродром

В ночь на 29 декабря жители города майкоп, входящего в состав рф и являющегося столицей республики адыгея, услышали взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Подробности

Сообщается, что под атакой оказался военный аэродром ханская, который неоднократно атаковали БПЛА до этого.

В сети появились кадры очевидцев со звуками стрельбы и взрывов. Расстояние от точки съемки до аэродрома ханская - примерно 6,5 километров. На кадрах зафиксирована работа ПВО, подтверждений поражения аэродрома - нет.

Данный аэродром подчиняется российскому министерству обороны. Он расположен примерно в 3 км к востоку от станицы ханской и в 6 км к северо-западу от города майкоп. Согласно открытым данным, на его базе размещается учебная авиационная часть - 272-я авиационная база.

Напомним

