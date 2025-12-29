Взрывы прогремели в российском майкопе: под атакой военный аэродром
Киев • УНН
В ночь на 29 декабря жители майкопа, столицы республики адыгея, слышали взрывы. Под атакой оказался военный аэродром ханская, где зафиксирована работа ПВО.
В ночь на 29 декабря жители города майкоп, входящего в состав рф и являющегося столицей республики адыгея, услышали взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Подробности
Сообщается, что под атакой оказался военный аэродром ханская, который неоднократно атаковали БПЛА до этого.
В сети появились кадры очевидцев со звуками стрельбы и взрывов. Расстояние от точки съемки до аэродрома ханская - примерно 6,5 километров. На кадрах зафиксирована работа ПВО, подтверждений поражения аэродрома - нет.
Данный аэродром подчиняется российскому министерству обороны. Он расположен примерно в 3 км к востоку от станицы ханской и в 6 км к северо-западу от города майкоп. Согласно открытым данным, на его базе размещается учебная авиационная часть - 272-я авиационная база.
Напомним
Подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины поразили вражеские цели на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Для этого они использовали ударные беспилотники.