22:38 • 2286 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
22:22 • 4378 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
19:32 • 9272 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 22669 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 34993 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 28264 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 36564 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 42464 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 50796 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средства
27 декабря, 17:54 • 47867 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
Взрывы прогремели в российском майкопе: под атакой военный аэродром

Киев • УНН

 • 30 просмотра

В ночь на 29 декабря жители майкопа, столицы республики адыгея, слышали взрывы. Под атакой оказался военный аэродром ханская, где зафиксирована работа ПВО.

Взрывы прогремели в российском майкопе: под атакой военный аэродром

В ночь на 29 декабря жители города майкоп, входящего в состав рф и являющегося столицей республики адыгея, услышали взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Подробности

Сообщается, что под атакой оказался военный аэродром ханская, который неоднократно атаковали БПЛА до этого.

В сети появились кадры очевидцев со звуками стрельбы и взрывов. Расстояние от точки съемки до аэродрома ханская - примерно 6,5 километров. На кадрах зафиксирована работа ПВО, подтверждений поражения аэродрома - нет.

Данный аэродром подчиняется российскому министерству обороны. Он расположен примерно в 3 км к востоку от станицы ханской и в 6 км к северо-западу от города майкоп. Согласно открытым данным, на его базе размещается учебная авиационная часть - 272-я авиационная база.

Напомним

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины поразили вражеские цели на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Для этого они использовали ударные беспилотники.

Евгений Устименко

