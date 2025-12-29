Морпіхи ЗСУ знищили російську бронетехніку на Покровському напрямку
Київ • УНН
Українські морські піхотинці ліквідували ворожу броньовану техніку на Покровському напрямку. Пілоти 88 окремого батальйону 35 окремої бригади морської піхоти виявили та знищили цілі.
Українські морські піхотинці знищили на Покровському напрямку ворожу техніку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Військово-морські сили України.
Деталі
Пілоти 88 окремого батальйону 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського виявили та знищили російську броньовану техніку
ВМС України опублікувало відповідне відео.
Нагадаємо
У ніч на 29 грудня жителі міста майкоп, що входить до складу рф і є столицею республіки адигея, почули вибухи. Під атакою опинився військовий аеродром.
Також УНН повідомляв, що підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України вразили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях. Для цього вони використали ударні безпілотники.