Морпіхи ЗСУ знищили російську бронетехніку на Покровському напрямку

Українські морські піхотинці знищили на Покровському напрямку ворожу техніку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Військово-морські сили України.

Деталі

Пілоти 88 окремого батальйону 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського виявили та знищили російську броньовану техніку - йдеться в дописі.

ВМС України опублікувало відповідне відео.

Нагадаємо

