04:39 • 2466 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
01:10 • 15592 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 22806 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 20760 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 19904 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 31734 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 42198 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 31957 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 39186 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 43982 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
Эксклюзивы
Бойцы НГУ уничтожают вражескую технику в боях за Покровск и Мирноград

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко показал видео боевой работы отряда "Тайфун" во время штурмов Покровска и Мирнограда. Отряд беспилотных систем уничтожает российскую бронетехнику, используемую в механизированных штурмах.

Бойцы НГУ уничтожают вражескую технику в боях за Покровск и Мирноград

российские оккупанты продолжают штурмовать Покровск и Мирноград на Донбассе: Силы обороны всеми средствами пытаются этому противодействовать. Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко показал видео боевой работы отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун", передает УНН.

Подробности

За последние несколько недель противник все чаще прибегает к механизированным штурмам, чтобы достичь своих планов и показать результаты для российских "вождей".

На видео видны кадры боевой работы отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун", который превращает кремлевские ожидания в горящую броню

 - говорится в сообщении.

Напомним

По состоянию на 29 декабря 2025 года Силы обороны Украины ликвидировали 1 205 690 российских оккупантов. Противник также потерял более 11 тысяч танков и 23 тысячи боевых бронированных машин.

Кроме того, подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины поразили вражеские цели на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Для этого они использовали ударные беспилотники.

Также УНН сообщал, что пилоты 88 отдельного батальона 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского обнаружили и уничтожили российскую бронированную технику на Покровском направлении.

Евгений Устименко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Покровск
Донецкая область
Луганская область
Национальная гвардия Украины
Мирноград
Вооруженные силы Украины