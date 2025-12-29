Бойцы НГУ уничтожают вражескую технику в боях за Покровск и Мирноград
Киев • УНН
Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко показал видео боевой работы отряда "Тайфун" во время штурмов Покровска и Мирнограда. Отряд беспилотных систем уничтожает российскую бронетехнику, используемую в механизированных штурмах.
российские оккупанты продолжают штурмовать Покровск и Мирноград на Донбассе: Силы обороны всеми средствами пытаются этому противодействовать. Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко показал видео боевой работы отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун", передает УНН.
Подробности
За последние несколько недель противник все чаще прибегает к механизированным штурмам, чтобы достичь своих планов и показать результаты для российских "вождей".
На видео видны кадры боевой работы отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун", который превращает кремлевские ожидания в горящую броню
Напомним
По состоянию на 29 декабря 2025 года Силы обороны Украины ликвидировали 1 205 690 российских оккупантов. Противник также потерял более 11 тысяч танков и 23 тысячи боевых бронированных машин.
Кроме того, подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины поразили вражеские цели на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Для этого они использовали ударные беспилотники.
Также УНН сообщал, что пилоты 88 отдельного батальона 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского обнаружили и уничтожили российскую бронированную технику на Покровском направлении.