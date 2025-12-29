Бійці НГУ нищать ворожу техніку у боях за Покровськ і Мирноград
Київ • УНН
Командувач Нацгвардії України Олександр Півненко показав відео бойової роботи загону "Тайфун" під час штурмів Покровська та Мирнограда. Загін безпілотних систем знищує російську бронетехніку, яка використовується в механізованих штурмах.
Деталі
За останні кілька тижнів противник все частіше вдається до механізованих штурмів, аби досягти своїх планів та показати результати для російських "вождів".
На відео видно кадри бойової роботи загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун", який перетворює кремлівські очікування на палаючу броню
Нагадаємо
Станом на 29 грудня 2025 року Сили оборони України ліквідували 1 205 690 російських окупантів. Противник також втратив понад 11 тисяч танків та 23 тисячі бойових броньованих машин.
Крім того, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України вразили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях. Для цього вони використали ударні безпілотники.
Також УНН повідомляв, що пілоти 88 окремого батальйону 35 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського виявили та знищили російську броньовану техніку на Покровському напрямку.