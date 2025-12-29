$42.060.13
49.560.13
ukenru
15:12 • 854 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 7644 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 10157 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 16952 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 34216 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 53941 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58431 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51432 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
28 грудня, 19:32 • 40341 перегляди
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
28 грудня, 11:58 • 43916 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
Бійці НГУ нищать ворожу техніку у боях за Покровськ і Мирноград

Київ • УНН

 • 4496 перегляди

Командувач Нацгвардії України Олександр Півненко показав відео бойової роботи загону "Тайфун" під час штурмів Покровська та Мирнограда. Загін безпілотних систем знищує російську бронетехніку, яка використовується в механізованих штурмах.

Бійці НГУ нищать ворожу техніку у боях за Покровськ і Мирноград

російські окупанти продовжують штурмувати Покровськ і Мирноград на Донбасі: Сили оборони всіма засобами намагаються цьому протидіяти. Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко показав відео бойової роботи загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун", передає УНН.

Деталі

За останні кілька тижнів противник все частіше вдається до механізованих штурмів, аби досягти своїх планів та показати результати для російських "вождів".

На відео видно кадри бойової роботи загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун", який перетворює кремлівські очікування на палаючу броню

 - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Станом на 29 грудня 2025 року Сили оборони України ліквідували 1 205 690 російських окупантів. Противник також втратив понад 11 тисяч танків та 23 тисячі бойових броньованих машин.

Крім того, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України вразили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях. Для цього вони використали ударні безпілотники.

Також УНН повідомляв, що пілоти 88 окремого батальйону 35 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського виявили та знищили російську броньовану техніку на Покровському напрямку.

Євген Устименко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Покровськ
Донецька область
Луганська область
Національна гвардія України
Мирноград
Збройні сили України