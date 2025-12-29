Индекс Эспрессо: как и где в Украине растут цены на кофе

$41.930.00
49.430.00
ukenru
04:39 • 8114 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 20641 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 28447 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 26317 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 24130 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 34926 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 45701 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 33083 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 39999 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 44589 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
Популярные новости
Трамп обвинил ООН в бездействии по российско-украинской войнеPhoto28 декабря, 21:53 • 18289 просмотра
Президент Зеленский озвучил сроки согласования мирного плана28 декабря, 22:59 • 9682 просмотра
Отключения света 29 декабря: ДТЭК опубликовал графики для двух областей и КиеваVideo28 декабря, 23:08 • 18136 просмотра
Зеленский сообщил о прогрессе в переговорах с Трампом и дальнейших встречах командVideo28 декабря, 23:41 • 14522 просмотра
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине02:59 • 16788 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 32051 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 102896 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 153444 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 77226 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 107538 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 22816 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 33594 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 102896 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 34947 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 33992 просмотра
Индекс Эспрессо: как и где в Украине растут цены на кофе

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Средняя цена чашки эспрессо в Украине выросла на 17% за год, достигнув 41 грн в декабре 2025 года. Самый дорогой кофе на Львовщине (47 грн), самый дешевый – на Хмельнитчине (33 грн).

Индекс Эспрессо: как и где в Украине растут цены на кофе

Кофе в Украине снова подорожал: 41 грн достигла средняя цена чашки эспрессо в декабре 2025 года. Это на 17% больше, чем в декабре прошлого года, когда чашку кофе можно было приобрести за 35 грн. Об этом сообщает "Опендатабот", пишет УНН.

Детали

Дороже всего эспрессо сейчас пьют на Львовщине – в среднем, 47 грн за чашку. За год цена здесь выросла на 19%. Регион впервые за последние годы возглавил "кофейный рейтинг", вытеснив многолетнего южного лидера. Одесская область, которая два года подряд была рекордсменом по ценам на кофе, в декабре 2025 года оказалась на втором месте – 45 грн за эспрессо.

Впрочем, не вся страна пьет кофе по львовским ценам. Дешевле всего эспрессо уже третий год подряд можно найти на Хмельнитчине – 33 грн за чашку. Даже несмотря на то, что и здесь за год цена выросла на 18%. За 35 грн можно выпить эспрессо в Запорожской и Кировоградской областях.

А вот наибольший годовой прирост стоимости эспрессо зафиксирован на прифронтовой Сумщине: +26%. Несмотря на это, средняя цена все еще ниже общеукраинской – 36 гривен. Отметим, что еще в прошлом году Сумщина была среди регионов с самым дешевым кофе.

Дополнение

Индекс Эспрессо — экономический показатель, который используется для измерения стоимости стандартной порции эспрессо в разных городах мира. Он может быть полезен для сравнения уровня цен и стоимости жизни в разных местах. Такой индикатор помогает оценить, насколько велика разница в ценах на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательную способность и уровень инфляции.

Теобромин в кофе и шоколаде замедляет клеточное старение: результаты нового исследования26.12.25, 17:16 • 3305 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоЭкономика
Война в Украине
Львовская область
Хмельницкая область
Сумская область
Кировоградская область
Одесская область
Запорожская область
Украина