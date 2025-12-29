Индекс Эспрессо: как и где в Украине растут цены на кофе

Кофе в Украине снова подорожал: 41 грн достигла средняя цена чашки эспрессо в декабре 2025 года. Это на 17% больше, чем в декабре прошлого года, когда чашку кофе можно было приобрести за 35 грн. Об этом сообщает "Опендатабот", пишет УНН.

Детали

Дороже всего эспрессо сейчас пьют на Львовщине – в среднем, 47 грн за чашку. За год цена здесь выросла на 19%. Регион впервые за последние годы возглавил "кофейный рейтинг", вытеснив многолетнего южного лидера. Одесская область, которая два года подряд была рекордсменом по ценам на кофе, в декабре 2025 года оказалась на втором месте – 45 грн за эспрессо.

Впрочем, не вся страна пьет кофе по львовским ценам. Дешевле всего эспрессо уже третий год подряд можно найти на Хмельнитчине – 33 грн за чашку. Даже несмотря на то, что и здесь за год цена выросла на 18%. За 35 грн можно выпить эспрессо в Запорожской и Кировоградской областях.

А вот наибольший годовой прирост стоимости эспрессо зафиксирован на прифронтовой Сумщине: +26%. Несмотря на это, средняя цена все еще ниже общеукраинской – 36 гривен. Отметим, что еще в прошлом году Сумщина была среди регионов с самым дешевым кофе.

Дополнение

Индекс Эспрессо — экономический показатель, который используется для измерения стоимости стандартной порции эспрессо в разных городах мира. Он может быть полезен для сравнения уровня цен и стоимости жизни в разных местах. Такой индикатор помогает оценить, насколько велика разница в ценах на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательную способность и уровень инфляции.

