Індекс Еспресо: як і де в Україні зростають ціни на каву

Кава в Україні знову подорожчала: 41 грн сягнула середня ціна чашки еспресо у грудні 2025 року. Це на 17% більше, ніж у грудні торік, коли філіжанку кави можна було придбати за 35 грн. Про це повідомляє "Опендатабот", пише УНН.

Деталі

Найдорожче еспресо нині п’ють на Львівщині – в середньому, 47 грн за чашку. За рік ціна тут зросла на 19%. Регіон уперше за останні роки очолив "кавовий рейтинг", витіснивши багаторічного південного лідера. Одещина, яка два роки поспіль була рекордсменом за цінами на каву, у грудні 2025 року опинилася на другому місці – 45 грн за еспресо.

Втім, не вся країна п’є каву за львівськими цінами. Найдешевше еспресо вже третій рік поспіль можна знайти на Хмельниччині – 33 грн за чашку. Навіть попри те, що й тут за рік ціна зросла на 18%. За 35 грн можна випити еспресо у Запорізькій та Кіровоградській областях.

А ось найбільший річний приріст вартості еспресо зафіксований на прифронтовій Сумщині: +26%. Попри це, середня ціна все ще нижча за загальноукраїнську – 36 гривень. Зазначимо, що ще минулого року Сумщина була серед регіонів із найдешевшою кавою.

Доповнення

Індекс Еспресо — економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.

