15:53 • 3430 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6192 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8396 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12641 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14283 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18832 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35491 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54757 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59128 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51875 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Індекс Еспресо: як і де в Україні зростають ціни на каву

Київ • УНН

 • 2994 перегляди

Середня ціна чашки еспресо в Україні зросла на 17% за рік, досягнувши 41 грн у грудні 2025 року. Найдорожча кава на Львівщині (47 грн), найдешевша – на Хмельниччині (33 грн).

Індекс Еспресо: як і де в Україні зростають ціни на каву

Кава в Україні знову подорожчала: 41 грн сягнула середня ціна чашки еспресо у грудні 2025 року. Це на 17% більше, ніж у грудні торік, коли філіжанку кави можна було придбати за 35 грн. Про це повідомляє "Опендатабот", пише УНН.

Деталі

Найдорожче еспресо нині п’ють на Львівщині – в середньому, 47 грн за чашку. За рік ціна тут зросла на 19%. Регіон уперше за останні роки очолив "кавовий рейтинг", витіснивши багаторічного південного лідера. Одещина, яка два роки поспіль була рекордсменом за цінами на каву, у грудні 2025 року опинилася на другому місці – 45 грн за еспресо.

Втім, не вся країна п’є каву за львівськими цінами. Найдешевше еспресо вже третій рік поспіль можна знайти на Хмельниччині – 33 грн за чашку. Навіть попри те, що й тут за рік ціна зросла на 18%. За 35 грн можна випити еспресо у Запорізькій та Кіровоградській областях.

А ось найбільший річний приріст вартості еспресо зафіксований на прифронтовій Сумщині: +26%. Попри це, середня ціна все ще нижча за загальноукраїнську – 36 гривень. Зазначимо, що ще минулого року Сумщина була серед регіонів із найдешевшою кавою.

Доповнення

Індекс Еспресо — економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.

Теобромін у каві та шоколаді сповільнює клітинне старіння: результати нового дослідження26.12.25, 17:16 • 3374 перегляди

Ольга Розгон

