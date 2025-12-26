Теобромін у каві та шоколаді сповільнює клітинне старіння: результати нового дослідження
Київ • УНН
Науковці у ході досліджень виявили зв'язок між рівнем теоброміну в крові та молекулярними маркерами довголіття. Висока концентрація теоброміну корелює зі сповільненням старіння клітин.
Вчені виявили прямий зв'язок між рівнем алкалоїду теоброміну в крові та молекулярними маркерами довголіття, що відкриває нові перспективи у вивченні впливу дієти на біологічний вік. Дослідження, опубліковане в журналі "Старіння", базується на аналізі даних 1669 учасників із Великої Британії та Німеччини, пише УНН.
Деталі
Використовуючи "епігенетичні годинники", дослідники встановили, що висока концентрація теоброміну – сполуки, яка найбільше міститься в какао, а також у каві та чаї – корелює зі сповільненням старіння клітин.
Науковці шукали специфічні хімічні "мітки" в ДНК, які не змінюють самі гени, але впливають на їхню активність. Перевірка інших компонентів, зокрема кофеїну, показала, що позитивний вплив на активність генів має саме теобромін.
Думки науковців та обмеження
Дослідники наголошують, що виявлено лише асоціацію, а не пряму причинно-наслідкову залежність. Також залишається нез’ясованим точне дозування шоколаду чи кави, необхідне для досягнення ефекту.
Ми шукали хімічні "мітки", які можна додати до вашої ДНК. Наші результати свідчать про те, що (теобромін - ред.) може впливати на активність генів. А це сприяє старінню та здоров’ю
Хосе М. Ордовас із Університету Тафтса порівняв ці процеси з граматикою: "Ці маркери не змінюють фіксовану послідовність вашої ДНК, але теги (як і розділові знаки) впливають на те, як вони експресуються".
