Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 11625 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
11:18 • 22971 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 17287 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 15059 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 16820 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 19147 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
26 грудня, 08:30 • 37066 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 17076 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
26 грудня, 08:10 • 34421 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Теобромін у каві та шоколаді сповільнює клітинне старіння: результати нового дослідження

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Науковці у ході досліджень виявили зв'язок між рівнем теоброміну в крові та молекулярними маркерами довголіття. Висока концентрація теоброміну корелює зі сповільненням старіння клітин.

Теобромін у каві та шоколаді сповільнює клітинне старіння: результати нового дослідження

Вчені виявили прямий зв'язок між рівнем алкалоїду теоброміну в крові та молекулярними маркерами довголіття, що відкриває нові перспективи у вивченні впливу дієти на біологічний вік. Дослідження, опубліковане в журналі "Старіння", базується на аналізі даних 1669 учасників із Великої Британії та Німеччини, пише УНН.

Деталі

Використовуючи "епігенетичні годинники", дослідники встановили, що висока концентрація теоброміну – сполуки, яка найбільше міститься в какао, а також у каві та чаї – корелює зі сповільненням старіння клітин.

Людина має значно більше органів чуття, ніж вважалося раніше - вчені25.12.25, 03:45 • 18963 перегляди

Науковці шукали специфічні хімічні "мітки" в ДНК, які не змінюють самі гени, але впливають на їхню активність. Перевірка інших компонентів, зокрема кофеїну, показала, що позитивний вплив на активність генів має саме теобромін.

Думки науковців та обмеження

Дослідники наголошують, що виявлено лише асоціацію, а не пряму причинно-наслідкову залежність. Також залишається нез’ясованим точне дозування шоколаду чи кави, необхідне для досягнення ефекту.

Ми шукали хімічні "мітки", які можна додати до вашої ДНК. Наші результати свідчать про те, що (теобромін - ред.) може впливати на активність генів. А це сприяє старінню та здоров’ю

– пояснила Джордана Белл, професор епігеноміки в Королівському коледжі Лондона. 

Хосе М. Ордовас із Університету Тафтса порівняв ці процеси з граматикою: "Ці маркери не змінюють фіксовану послідовність вашої ДНК, але теги (як і розділові знаки) впливають на те, як вони експресуються".

"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків08.12.25, 11:33 • 20752 перегляди

Степан Гафтко

Здоров'яТехнології
Велика Британія
Німеччина