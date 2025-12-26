Теобромин в кофе и шоколаде замедляет клеточное старение: результаты нового исследования

$41.930.22
49.430.26
ukenru
13:36 • 4274 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 11718 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 23086 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 17358 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 15116 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 16848 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 19170 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 37120 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17086 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
26 декабря, 08:10 • 34473 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
5.5м/с
91%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 18799 просмотра
Родился в Житомире и воевал против Украины: умер экс-заместитель министра обороны рф юрий садовенко26 декабря, 08:36 • 9304 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго09:49 • 20201 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей10:19 • 11274 просмотра
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удараPhotoVideo11:33 • 10734 просмотра
публикации
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам14:35 • 2756 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
11:18 • 23086 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 37120 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
26 декабря, 08:10 • 34473 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 90407 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Давид Арахамия
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Черниговская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo14:56 • 440 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях13:37 • 3550 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 18838 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 24222 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 27873 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Сериал
Отопление

Теобромин в кофе и шоколаде замедляет клеточное старение: результаты нового исследования

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Ученые в ходе исследований выявили связь между уровнем теобромина в крови и молекулярными маркерами долголетия. Высокая концентрация теобромина коррелирует с замедлением старения клеток.

Теобромин в кофе и шоколаде замедляет клеточное старение: результаты нового исследования

Ученые обнаружили прямую связь между уровнем алкалоида теобромина в крови и молекулярными маркерами долголетия, что открывает новые перспективы в изучении влияния диеты на биологический возраст. Исследование, опубликованное в журнале "Старение", основано на анализе данных 1669 участников из Великобритании и Германии, пишет УНН.

Подробности

Используя "эпигенетические часы", исследователи установили, что высокая концентрация теобромина – соединения, которое больше всего содержится в какао, а также в кофе и чае – коррелирует с замедлением старения клеток.

У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые25.12.25, 03:45 • 18966 просмотров

Ученые искали специфические химические "метки" в ДНК, которые не изменяют сами гены, но влияют на их активность. Проверка других компонентов, в частности кофеина, показала, что положительное влияние на активность генов оказывает именно теобромин.

Мнения ученых и ограничения

Исследователи подчеркивают, что выявлена только ассоциация, а не прямая причинно-следственная зависимость. Также остается невыясненной точная дозировка шоколада или кофе, необходимая для достижения эффекта.

Мы искали химические "метки", которые можно добавить к вашей ДНК. Наши результаты свидетельствуют о том, что (теобромин - ред.) может влиять на активность генов. А это способствует старению и здоровью

– объяснила Джордана Белл, профессор эпигеномики в Королевском колледже Лондона. 

Хосе М. Ордовас из Университета Тафтса сравнил эти процессы с грамматикой: "Эти маркеры не изменяют фиксированную последовательность вашей ДНК, но теги (как и знаки препинания) влияют на то, как они экспрессируются".

"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков08.12.25, 11:33 • 20752 просмотра

Степан Гафтко

ЗдоровьеТехнологии
Великобритания
Германия