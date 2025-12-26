Теобромин в кофе и шоколаде замедляет клеточное старение: результаты нового исследования
Киев • УНН
Ученые в ходе исследований выявили связь между уровнем теобромина в крови и молекулярными маркерами долголетия. Высокая концентрация теобромина коррелирует с замедлением старения клеток.
Ученые обнаружили прямую связь между уровнем алкалоида теобромина в крови и молекулярными маркерами долголетия, что открывает новые перспективы в изучении влияния диеты на биологический возраст. Исследование, опубликованное в журнале "Старение", основано на анализе данных 1669 участников из Великобритании и Германии, пишет УНН.
Подробности
Используя "эпигенетические часы", исследователи установили, что высокая концентрация теобромина – соединения, которое больше всего содержится в какао, а также в кофе и чае – коррелирует с замедлением старения клеток.
Ученые искали специфические химические "метки" в ДНК, которые не изменяют сами гены, но влияют на их активность. Проверка других компонентов, в частности кофеина, показала, что положительное влияние на активность генов оказывает именно теобромин.
Мнения ученых и ограничения
Исследователи подчеркивают, что выявлена только ассоциация, а не прямая причинно-следственная зависимость. Также остается невыясненной точная дозировка шоколада или кофе, необходимая для достижения эффекта.
Мы искали химические "метки", которые можно добавить к вашей ДНК. Наши результаты свидетельствуют о том, что (теобромин - ред.) может влиять на активность генов. А это способствует старению и здоровью
Хосе М. Ордовас из Университета Тафтса сравнил эти процессы с грамматикой: "Эти маркеры не изменяют фиксированную последовательность вашей ДНК, но теги (как и знаки препинания) влияют на то, как они экспрессируются".
