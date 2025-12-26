Теобромин в кофе и шоколаде замедляет клеточное старение: результаты нового исследования

Ученые обнаружили прямую связь между уровнем алкалоида теобромина в крови и молекулярными маркерами долголетия, что открывает новые перспективы в изучении влияния диеты на биологический возраст. Исследование, опубликованное в журнале "Старение", основано на анализе данных 1669 участников из Великобритании и Германии, пишет УНН.

Используя "эпигенетические часы", исследователи установили, что высокая концентрация теобромина – соединения, которое больше всего содержится в какао, а также в кофе и чае – коррелирует с замедлением старения клеток.

Ученые искали специфические химические "метки" в ДНК, которые не изменяют сами гены, но влияют на их активность. Проверка других компонентов, в частности кофеина, показала, что положительное влияние на активность генов оказывает именно теобромин.

Исследователи подчеркивают, что выявлена только ассоциация, а не прямая причинно-следственная зависимость. Также остается невыясненной точная дозировка шоколада или кофе, необходимая для достижения эффекта.

Мы искали химические "метки", которые можно добавить к вашей ДНК. Наши результаты свидетельствуют о том, что (теобромин - ред.) может влиять на активность генов. А это способствует старению и здоровью