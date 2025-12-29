Над Украиной во время ночной атаки рф обезвредили 21 из 25 дронов

$41.930.00
49.430.00
ukenru
04:39 • 6118 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
01:10 • 18795 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 26609 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 24575 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 22777 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 34008 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 44572 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 32819 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 39800 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 44418 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
5м/с
82%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп обвинил ООН в бездействии по российско-украинской войнеPhoto28 декабря, 21:53 • 17062 просмотра
Президент Зеленский озвучил сроки согласования мирного плана28 декабря, 22:59 • 7144 просмотра
Отключения света 29 декабря: ДТЭК опубликовал графики для двух областей и КиеваVideo28 декабря, 23:08 • 16239 просмотра
Зеленский сообщил о прогрессе в переговорах с Трампом и дальнейших встречах командVideo28 декабря, 23:41 • 13091 просмотра
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине02:59 • 15397 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 31766 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 100925 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 151677 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 75879 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 106149 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Луганская область
Финляндия
Реклама
УНН Lite
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 22222 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 33015 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 100925 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 34431 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 33521 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дія (сервис)
Шахед-136
Truth Social

Над Украиной во время ночной атаки рф обезвредили 21 из 25 дронов

Киев • УНН

 • 42 просмотра

В ночь на 29 декабря россия атаковала Украину 25 ударными БПЛА. Силы обороны уничтожили или подавили 21 вражеский дрон на севере, юге и востоке страны.

Над Украиной во время ночной атаки рф обезвредили 21 из 25 дронов

россия в ночь на 29 декабря ударила по Украине 25 дронами, из которых 21 сбит или подавлен, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 29 декабря (с 21:00 28 декабря) противник атаковал 25-ю ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Миллерово – рф, Гвардейское - ВОТ АР Крыма, Донецк - ВОТ, около 15 из них "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 21 вражеский БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание четырех ударных БпЛА на двух локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

ВСУ уничтожили 1 205 690 оккупантов и тысячи единиц техники по состоянию на 29 декабря - сводка Генштаба29.12.25, 07:01 • 2266 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина
Донецк