Над Украиной во время ночной атаки рф обезвредили 21 из 25 дронов

россия в ночь на 29 декабря ударила по Украине 25 дронами, из которых 21 сбит или подавлен, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 29 декабря (с 21:00 28 декабря) противник атаковал 25-ю ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Миллерово – рф, Гвардейское - ВОТ АР Крыма, Донецк - ВОТ, около 15 из них "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 21 вражеский БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание четырех ударных БпЛА на двух локациях