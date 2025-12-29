Над Україною під час нічної атаки рф знешкодили 21 з 25 дронів
Київ • УНН
В ніч на 29 грудня росія атакувала Україну 25 ударними БпЛА. Сили оборони знищили або придушили 21 ворожий дрон на півночі, півдні та сході країни.
росія у ніч на 29 грудня вдарила по Україні 25 дронами, з яких 21 збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 29 грудня (з 21:00 28 грудня) противник атакував 25-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллєрово – рф, Гвардійське - ТОТ АР Криму, Донецьк - ТОТ, близько 15 із них ‘’шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 21 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання чотирьох ударних БпЛА на двох локаціях
Як вказано, атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
