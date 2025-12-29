$41.930.00
Маршрутка вылетела на встречную на трассе под Киевом: в тройном ДТП есть погибший, 13 пострадавших

Киев • УНН

 • 86 просмотра

На автодороге Киев-Харьков вблизи села Иванков произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погиб один человек и пострадали 13. Водитель маршрутного такси Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, столкнувшись с Jeep и Volkswagen.

Маршрутка вылетела на встречную на трассе под Киевом: в тройном ДТП есть погибший, 13 пострадавших

Тройное ДТП произошло на трассе Киев-Харьков, во время которого водитель маршрутки выехал на встречную полосу, погиб человек, пострадали 13 человек, сообщили в ГУНП в Киевской области, пишет УНН.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло 28 декабря, около 21:10, на автодороге Киев-Харьков, вблизи села Иванков.

Предварительно установлено, что "водитель маршрутного такси марки Mercedes-Benz совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилями Jeep и Volkswagen".

"В результате ДТП водитель автомобиля Jeep погиб на месте происшествия, водитель маршрутного такси получил телесные повреждения. Общее количество пострадавших составляет 13 человек", - сообщили в полиции.

Как указано, в медицинские учреждения доставлены 6 пассажиров, остальным оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и патрульные полицейские. Движение транспорта ограничивалось.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

