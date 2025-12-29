Маршрутка вилетіла на зустрічну на трасі під Києвом: у потрійній ДТП є загиблий, 13 постраждалих

Потрійна ДТП сталася на трасі Київ-Харків, під час якої водій маршрутки виїхав на зустрічну смугу, загинула людина, постраждало 13 осіб, повідомили у ГУНП у Київській області, пише УНН.

Деталі

Дорожньо-транспортна подія за участю трьох автомобілів сталася 28 грудня, близько 21:10, на автодорозі Київ-Харків, поблизу села Іванків.

Попередньо встановлено, що "водій маршрутного таксі марки Mercedes-Benz здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося зіткнення з автомобілями Jeep та Volkswagen".

"Внаслідок ДТП водій автомобіля Jeep загинув на місці події, керманич маршрутного таксі отримав тілесні ушкодження. Загальна кількість постраждалих становить 13 осіб", - повідомили у поліції.

Як вказано, до медичних закладів доставлено 6 пасажирів, іншим надається медична допомога.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Рух транспорту обмежувався.

"Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної події", - ідеться у повідомленні.

