Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
Киев • УНН
Объявлен полный список лауреатов MTV Video Music Awards 2025. Леди Гага триумфовала в 12 номинациях и получила награду "Артист года"; Ариана Гранде выиграла три награды, включая "Видео года".
Стал известен полный список победителей MTV Video Music Awards 2025. Леди Гага не только триумфовала с 12 номинациями, но и сумела оказаться в двух местах одновременно: в рамках своего тура "Mayhem Bal" в Мэдисон-сквер-гарден, а также на церемонии MTV VMAs 2025.
Объявлены победители престижной церемонии MTV Video Music Awards 2025, которая состоялась накануне. Возглавила список номинантов с 12 номинантами Леди Гага. Поп-звезда выиграла первый трофей вечера "Moon Person" — артист года. Американская певица и музыкальный продюсер получила его из рук Ленни Кравица.
Я не могу описать, что это для меня значит
Звездная автор-исполнительница посвятила награду своим поклонникам.
В своей речи Леди Гага сказала, что не может оставаться до конца церемонии награждения, поскольку ей нужно выступать в Мэдисон-сквер-гарден в рамках своего распроданного тура Mayhem. Интересно, что исполнение песен "Abracadabra" и "The Dead Dance" Леди Гагой транслировалось в записи во время церемонии.
Еще одной победительницей стала Ариана Гранде, которая выиграла три награды, среди которых Moon Person Awards за видео года.
Этот проект о тяжелом труде, который исцеляет всевозможные травмы, возвращается домой к нашему молодому "я" и создает безопасность в собственной жизни, что является процессом, продолжающимся всю жизнь, и ежедневным упражнением. Если вы на этом пути, пожалуйста, продолжайте вперед, потому что я обещаю, что впереди светлые дни
Три награды достались Сабрине Карпентер. Американская актриса, певица и фотомодель вместе с танцорами, которые несли плакаты с призывами к поддержке прав трансгендеров, исполнила несколько песен. Среди них - "Tears" из альбома "Man’s Best Friend".
На церемонии также "засветились" Бейонсе и Тейлор Свифт. Отметим, что обе поделили наибольшее количество побед на VMA – по 30 каждая.
Но на этот раз звезды были номинированы только в категории "Артист года".
Полный список победителей
Видео года
Ариана Гранде – "Brighter Days Ahead" *ПОБЕДИТЕЛЬ
Билли Айлиш – "BIRDS OF A FATHER"
Кендрик Ламар – "Not Like Us"
Леди Гага и Бруно Марс – "Die With A Smile"
РОЗЕ и Бруно Марс – "APT".
Сабрина Карпентер – "Manchild"
The Weeknd, Playboi Carti – "Timeless"
Леди Гага получает награду "Артист года" на сцене во время церемонии MTV Video Music Awards.
Артист года
Bad Bunny
Бейонсе
Кендрик Ламар
Леди Гага - *ПОБЕДИТЕЛЬ
Морган Уоллен
Тейлор Свифт
The Weeknd
Песня года
Алекс Уоррен – "Ordinary"
Билли Айлиш – "BIRDS OF A FATHER"
Doechii – "Anxiety"
Эд Ширан – "Sapphire"
Грейси Абрамс – "I Love You, I'm Sorry"
Леди Гага и Бруно Марс – "Die With A Smile"
Lorde – "What Was That"
ROSÉ и Бруно Марс – "APT". - *ПОБЕДИТЕЛЬ
Тейт МакРей - "Спортивный автомобиль"
The Weeknd, Playboi Carti - "Вечный"
Лучший исполнитель
Алекс Уоррен *ПОБЕДИТЕЛЬ
Элла Лэнгли
Джиджи Перес
Лола Янг
sombr
The Marías
Лучший поп-артист
Ариана Гранде *ПОБЕДИТЕЛЬ
Чарли xcx
Джастин Бибер
Лорд
Майли Сайрус
Сабрина Карпентер
Тейт МакРей
Лучший альбом
Bad Bunny - "Я МЕЧТАЛ СДЕЛАТЬ МОЖЕТ ФОТО"
Кендрик Ламар - "GNX"
Леди Гага - "Mayhem"
Морган Уоллен - "I’m The Problem"
Сабрина Карпентер - "Short n’ Sweet" *ПОБЕДИТЕЛЬ
The Weeknd - "Hurry Up Tomorrow"
Лучшее сотрудничество
Бейли Циммерман с Люком Комбсом - "Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)"
Кендрик Ламар и SZA - "Luther"
Леди Гага и Бруно Марс - "Die With A Smile" *ПОБЕДИТЕЛИ
Post Malone ft. Blake Shelton – "Pour Me A Drink"
РОЗОВЫЙ & Bruno Mars – "APT".
Селена Гомес, Бенни Бланко – "Sunset Blvd"
Лучший поп-хит
Alex Warren – "Ordinary"
Ariana Grande – "brighter days ahead" *ПОБЕДИТЕЛЬ
Ed Sheeran – "Sapphire"
Lady Gaga & Bruno Mars – "Die With A Smile"
ROSÉ & Bruno Mars – "APT".
Сабрина Карпентер – "Manchild"
Лучший хип-хоп
Doechii – "Anxiety"
Drake – "NOKIA"
Eminem ft. Jelly Roll – "Somebody Save Me"
GloRilla ft. Sexyy Red – "WHATCHU KNO ABOUT ME"
Kendrick Lamar – "Not Like Us"
LL COOL J ft. Eminem – "Murdergram Deux"
Travis Scott – "4X4"
Лучший R&B
Chris Brown – "Residuals"
Leon Thomas & Freddie Gibbs – "MUTT (REMIX)"
Mariah Carey – "Type Dangerous" *ПОБЕДИТЕЛЬ
PARTYNEXTDOOR - "N o C h i l l"
Summer Walker – "Heart Of A Woman"
SZA – "Drive"
The Weeknd, Playboi Carti - "Timeless"
Выступление года по версии MTV Push
Август 2024: Shaboozey, "A Bar Song (Tipsy)"
Сентябрь 2024: Ayra Starr, "Last Heartbreak Song"
Октябрь 2024: Mark Ambor, "Belong Together"
Ноябрь 2024: Lay Bankz, "Graveyard"
Декабрь 2024: Dasha, "Bye Bye Bye"
Январь 2025: KATSEYE, "Touch" - *ПОБЕДИТЕЛЬ
Февраль 2025: Джордан Адетунджи, "Келани"
Март 2025: Леон Томас, "Да, это так"
Апрель 2025: Ливингстон, "Тень"
Май 2025: Дамиано Дэвид, "Следующим летом"
Июнь 2025: Джиджи Перес, "Песня моряка"
Июль 2025: Образец для подражания, "Салли, когда закончится вино"
