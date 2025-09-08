$41.220.13
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 13514 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 28200 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 53048 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)
6 сентября, 19:15 • 69997 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 77457 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 115180 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 97062 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
5 сентября, 16:47 • 54263 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 58450 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Из-за обстрела критической инфраструктуры обесточены 20 населенных пунктов на Черниговщине
Десятки американцев погибли, защищая Украину от российской агрессии
Ракетные программы и производство дронов: Умеров анонсировал технологическую Ставку для усиления обороны
С военных якобы требуют средства на одном из сборных пунктов: появилась реакция Сухопутных войск ВСУ
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения суда
публикации
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советы
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения суда
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 115176 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Леди Гага
Тейлор Свифт
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Европа
Киевская область
УНН Lite
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" Бражко
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные
Фейковые новости
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
СВИФТ

Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде

Киев • УНН

 • 1796 просмотра

Объявлен полный список лауреатов MTV Video Music Awards 2025. Леди Гага триумфовала в 12 номинациях и получила награду "Артист года"; Ариана Гранде выиграла три награды, включая "Видео года".

Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде

Стал известен полный список победителей MTV Video Music Awards 2025. Леди Гага не только триумфовала с 12 номинациями, но и сумела оказаться в двух местах одновременно: в рамках своего тура "Mayhem Bal" в Мэдисон-сквер-гарден, а также на церемонии MTV VMAs 2025.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian и CNN.

Детали

Объявлены победители престижной церемонии MTV Video Music Awards 2025, которая состоялась накануне. Возглавила список номинантов с 12 номинантами Леди Гага. Поп-звезда выиграла первый трофей вечера "Moon Person" — артист года. Американская певица и музыкальный продюсер получила его из рук Ленни Кравица.

Я не могу описать, что это для меня значит

- сообщила Леди Гага в эмоциональном обращении. 

Звездная автор-исполнительница посвятила награду своим поклонникам.

В своей речи Леди Гага сказала, что не может оставаться до конца церемонии награждения, поскольку ей нужно выступать в Мэдисон-сквер-гарден в рамках своего распроданного тура Mayhem. Интересно, что исполнение песен "Abracadabra" и "The Dead Dance" Леди Гагой транслировалось в записи во время церемонии.

Еще одной победительницей стала Ариана Гранде, которая выиграла три награды, среди которых Moon Person Awards за видео года.

Этот проект о тяжелом труде, который исцеляет всевозможные травмы, возвращается домой к нашему молодому "я" и создает безопасность в собственной жизни, что является процессом, продолжающимся всю жизнь, и ежедневным упражнением. Если вы на этом пути, пожалуйста, продолжайте вперед, потому что я обещаю, что впереди светлые дни

- сказала Гранде, принимая награду.

Три награды достались Сабрине Карпентер. Американская актриса, певица и фотомодель вместе с танцорами, которые несли плакаты с призывами к поддержке прав трансгендеров, исполнила несколько песен. Среди них - "Tears" из альбома "Man’s Best Friend". 

На церемонии также "засветились" Бейонсе и Тейлор Свифт. Отметим, что обе поделили наибольшее количество побед на VMA – по 30 каждая.

Но на этот раз звезды были номинированы только в категории "Артист года".

Полный список победителей

Вручение премии MTV Video Music Awards 2025

Видео года

Ариана Гранде – "Brighter Days Ahead" *ПОБЕДИТЕЛЬ

Билли Айлиш – "BIRDS OF A FATHER"

Кендрик Ламар – "Not Like Us"

Леди Гага и Бруно Марс – "Die With A Smile"

РОЗЕ и Бруно Марс – "APT".

Сабрина Карпентер – "Manchild"

The Weeknd, Playboi Carti – "Timeless"

Леди Гага получает награду "Артист года" на сцене во время церемонии MTV Video Music Awards.

Леди Гага получает награду "Артист года" на сцене во время церемонии MTV Video Music Awards. Анджела Вайс/AFP/Getty Images

Артист года

Bad Bunny

Бейонсе

Кендрик Ламар

Леди Гага - *ПОБЕДИТЕЛЬ

Морган Уоллен

Тейлор Свифт

The Weeknd

Песня года

Алекс Уоррен – "Ordinary"

Билли Айлиш – "BIRDS OF A FATHER"

Doechii – "Anxiety"

Эд Ширан – "Sapphire"

Грейси Абрамс – "I Love You, I'm Sorry"

Леди Гага и Бруно Марс – "Die With A Smile"

Lorde – "What Was That"

ROSÉ и Бруно Марс – "APT". - *ПОБЕДИТЕЛЬ

Тейт МакРей - "Спортивный автомобиль"

The Weeknd, Playboi Carti - "Вечный"

Лучший исполнитель

Алекс Уоррен *ПОБЕДИТЕЛЬ

Элла Лэнгли

Джиджи Перес

Лола Янг

sombr

The Marías

Лучший поп-артист

Ариана Гранде *ПОБЕДИТЕЛЬ

Чарли xcx

Джастин Бибер

Лорд

Майли Сайрус

Сабрина Карпентер

Тейт МакРей

Лучший альбом

Bad Bunny - "Я МЕЧТАЛ СДЕЛАТЬ МОЖЕТ ФОТО"

Кендрик Ламар - "GNX"

Леди Гага - "Mayhem"

Морган Уоллен - "I’m The Problem"

Сабрина Карпентер - "Short n’ Sweet" *ПОБЕДИТЕЛЬ

The Weeknd - "Hurry Up Tomorrow"

Лучшее сотрудничество

Бейли Циммерман с Люком Комбсом - "Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)"

Кендрик Ламар и SZA - "Luther"

Леди Гага и Бруно Марс - "Die With A Smile" *ПОБЕДИТЕЛИ

Post Malone ft. Blake Shelton – "Pour Me A Drink"

РОЗОВЫЙ & Bruno Mars – "APT".

Селена Гомес, Бенни Бланко – "Sunset Blvd"

Лучший поп-хит

Alex Warren – "Ordinary"

Ariana Grande – "brighter days ahead" *ПОБЕДИТЕЛЬ

Ed Sheeran – "Sapphire"

Lady Gaga & Bruno Mars – "Die With A Smile"

ROSÉ & Bruno Mars – "APT".

Сабрина Карпентер – "Manchild"

Лучший хип-хоп

Doechii – "Anxiety"

Drake – "NOKIA"

Eminem ft. Jelly Roll – "Somebody Save Me"

GloRilla ft. Sexyy Red – "WHATCHU KNO ABOUT ME"

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

LL COOL J ft. Eminem – "Murdergram Deux"

Travis Scott – "4X4"

Лучший R&B

Chris Brown – "Residuals"

Leon Thomas & Freddie Gibbs – "MUTT (REMIX)"

Mariah Carey – "Type Dangerous" *ПОБЕДИТЕЛЬ

PARTYNEXTDOOR - "N o C h i l l"

Summer Walker – "Heart Of A Woman"

SZA – "Drive"

The Weeknd, Playboi Carti - "Timeless"

Выступление года по версии MTV Push

Август 2024: Shaboozey, "A Bar Song (Tipsy)"

Сентябрь 2024: Ayra Starr, "Last Heartbreak Song"

Октябрь 2024: Mark Ambor, "Belong Together"

Ноябрь 2024: Lay Bankz, "Graveyard"

Декабрь 2024: Dasha, "Bye Bye Bye"

Январь 2025: KATSEYE, "Touch" - *ПОБЕДИТЕЛЬ

Февраль 2025: Джордан Адетунджи, "Келани"

Март 2025: Леон Томас, "Да, это так"

Апрель 2025: Ливингстон, "Тень"

Май 2025: Дамиано Дэвид, "Следующим летом"

Июнь 2025: Джиджи Перес, "Песня моряка"

Июль 2025: Образец для подражания, "Салли, когда закончится вино"

Победители Канн 2025 года: полный список 78-го кинофестиваля

Måneskin
Джастин Бибер
Тейлор Свифт
Хранитель
СВИФТ
Леди Гага