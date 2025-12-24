США меняют систему рабочих виз H-1B: что предусматривается

Министерство внутренней безопасности США заявило во вторник, что заменяет свою давнюю лотерейную систему для рабочих виз H-1B новым подходом, который отдает приоритет квалифицированным, высокооплачиваемым иностранным работникам, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Это изменение является результатом ряда действий администрации Трампа, направленных на переформатирование визовой программы, которая, по словам критиков, стала каналом для иностранных работников, готовых работать за более низкую оплату, но, по словам сторонников, стимулирует инновации, пишет издание.

Существующий процесс случайного отбора регистраций H-1B эксплуатировался и злоупотреблялся работодателями США, которые в первую очередь стремились импортировать иностранных работников с более низкой заработной платой, чем они платили бы американским работникам - сказал представитель Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Мэтью Трагессер.

Ранее в этом году президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий ежегодный сбор за визу H-1B в размере 100 000 долларов США для высококвалифицированных работников, что было оспорено в суде.

По данным Bloomberg, федеральный судья во вторник решил, что администрация Трампа может взимать плату в размере 100 000 долларов за новые заявки на визу H-1B, что создает трудности для американских технологических компаний, которые полагаются на найм квалифицированных иностранных работников.

Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни

Президент США также ввел визу "золотой карты" стоимостью 1 миллион долларов США как путь к гражданству США для состоятельных лиц.

"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?

В пресс-релизе, объявляющем о новом правиле, говорится, что оно "соответствует другим ключевым изменениям, внесенным администрацией, таким как президентский указ, требующий от работодателей уплачивать дополнительные 100 000 долларов США за визу как условие права на получение".

Новая система "внедрит взвешенный процесс отбора, который увеличит вероятность того, что визы H-1B будут выданы высококвалифицированным и высокооплачиваемым иностранным работникам", согласно пресс-релизу во вторник. Она вступит в силу 27 февраля 2026 года и будет применяться к предстоящему сезону регистрации H-1B.

Дополнение

Исторически визы H-1B выдавались через лотерейную систему. В этом году Amazon был крупнейшим получателем, получив более 10 000 одобренных виз, за ним следуют Tata Consultancy Services, Microsoft, Apple и Google. Калифорния имеет наибольшую концентрацию работников с визами H-1B.

Сторонники программы H-1B говорят, что это важный путь к трудоустройству медицинских работников и педагогов. Они говорят, что это стимулирует инновации и экономический рост в США и позволяет работодателям заполнять рабочие места в специализированных областях.

Критики утверждают, что визы часто выдаются на должности начального уровня, а не на руководящие должности, требующие специализированных навыков. Хотя программа направлена на предотвращение сдерживания заработной платы или вытеснения американских работников, критики говорят, что компании могут платить более низкую заработную плату, классифицируя работу по самому низкому уровню квалификации, даже когда нанятые работники имеют больше опыта.

Количество новых виз, выдаваемых ежегодно, ограничено 65 000, плюс дополнительные 20 000 для лиц со степенью магистра или выше.