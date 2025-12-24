США змінюють систему робочих віз H-1B: що передбачається

$42.100.05
23 грудня, 15:52 • 17672 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 33911 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 42935 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 51460 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 35354 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 40825 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 20818 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18726 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24236 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 39647 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський: відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця23 грудня, 21:42 • 11693 перегляди
Мелоні: минулий рік був важким, але не хвилюйтеся - наступний буде ще гіршим23 грудня, 23:00 • 6328 перегляди
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на ЧернігівVideo24 грудня, 00:39 • 14196 перегляди
У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІVideo24 грудня, 01:12 • 9434 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo04:30 • 10405 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 42935 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 28768 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 51460 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 40825 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 97783 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Лев XIV
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Чернігів
Венесуела
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 904 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 26807 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 25043 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 28458 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 30459 перегляди
Техніка
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Соціальна мережа
Фільм

США змінюють систему робочих віз H-1B: що передбачається

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Міністерство внутрішньої безпеки США замінює лотерейну систему для робочих віз H-1B новим підходом, що надає пріоритет високооплачуваним іноземним працівникам. Нова система набуде чинності 27 лютого 2026 року та застосовуватиметься до майбутнього сезону реєстрації H-1B.

США змінюють систему робочих віз H-1B: що передбачається

Міністерство внутрішньої безпеки США заявило у вівторок, що замінює свою давню лотерейну систему для робочих віз H-1B новим підходом, який надає пріоритет кваліфікованим, високооплачуваним іноземним працівникам, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Ця зміна є результатом низки дій адміністрації Трампа, спрямованих на переформатування візової програми, яка, за словами критиків, стала каналом для іноземних працівників, готових працювати за нижчу оплату, але, за словами прихильників, стимулює інновації, пише видання.

Існуючий процес випадкового відбору реєстрацій H-1B експлуатувався та зловживався роботодавцями США, які в першу чергу прагнули імпортувати іноземних працівників за нижчою заробітною платою, ніж вони платили б американським працівникам

- сказав речник Служби громадянства та імміграції США (USCIS) Метью Трагессер.

Раніше цього року президент США Дональд Трамп підписав указ, що запроваджує щорічний збір за візу H-1B обсягом 100 000 доларів США для висококваліфікованих працівників, що оскаржили в суді.

За даними Bloomberg, федеральний суддя у вівторок вирішив, що адміністрація Трампа може стягувати плату обсягом 100 000 доларів за нові заявки на візу H-1B, що створює труднощі для американських технологічних компаній, які покладаються на найм кваліфікованих іноземних працівників.

Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20.09.25, 21:15 • 50383 перегляди

Президент США також запровадив візу "золотої картки" вартістю 1 мільйон доларів США як шлях до громадянства США для заможних осіб.

"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?22.09.25, 14:25 • 73188 переглядiв

У пресрелізі, що оголошує про нове правило, ідеться, що воно "відповідає іншим ключовим змінам, внесеним адміністрацією, таким як президентський указ, що вимагає від роботодавців сплачувати додаткові 100 000 доларів США за візу як умову права на отримання".

Нова система "впровадить зважений процес відбору, який збільшить імовірність того, що візи H-1B будуть видані висококваліфікованим та високооплачуваним іноземним працівникам", згідно з пресрелізом у вівторок. Воно набуде чинності 27 лютого 2026 року та застосовуватиметься до майбутнього сезону реєстрації H-1B.

Доповнення

Історично візи H-1B видавалися через лотерейну систему. Цього року Amazon був найбільшим одержувачем, отримавши понад 10 000 схвалених віз, за ​​ним йдуть Tata Consultancy Services, Microsoft, Apple та Google. Каліфорнія має найбільшу концентрацію працівників з візами H-1B.

Прихильники програми H-1B кажуть, що це важливий шлях до працевлаштування медичних працівників та освітян. Вони кажуть, що це стимулює інновації та економічне зростання в США та дозволяє роботодавцям заповнювати робочі місця в спеціалізованих галузях.

Критики стверджують, що візи часто видаються на посади початкового рівня, а не на керівні посади, що вимагають спеціалізованих навичок. Хоча програма має на меті запобігти стримуванню заробітної плати або витісненню американських працівників, критики кажуть, що компанії можуть платити нижчу заробітну плату, класифікуючи роботу за найнижчим рівнем кваліфікації, навіть коли найняті працівники мають більше досвіду.

Кількість нових віз, що видаються щорічно, обмежена 65 000, плюс додаткові 20 000 для осіб зі ступенем магістра або вище.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Техніка
Amazon
Міністерство національної безпеки США
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Microsoft
Apple
Google