США змінюють систему робочих віз H-1B: що передбачається

Міністерство внутрішньої безпеки США заявило у вівторок, що замінює свою давню лотерейну систему для робочих віз H-1B новим підходом, який надає пріоритет кваліфікованим, високооплачуваним іноземним працівникам, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Ця зміна є результатом низки дій адміністрації Трампа, спрямованих на переформатування візової програми, яка, за словами критиків, стала каналом для іноземних працівників, готових працювати за нижчу оплату, але, за словами прихильників, стимулює інновації, пише видання.

Існуючий процес випадкового відбору реєстрацій H-1B експлуатувався та зловживався роботодавцями США, які в першу чергу прагнули імпортувати іноземних працівників за нижчою заробітною платою, ніж вони платили б американським працівникам - сказав речник Служби громадянства та імміграції США (USCIS) Метью Трагессер.

Раніше цього року президент США Дональд Трамп підписав указ, що запроваджує щорічний збір за візу H-1B обсягом 100 000 доларів США для висококваліфікованих працівників, що оскаржили в суді.

За даними Bloomberg, федеральний суддя у вівторок вирішив, що адміністрація Трампа може стягувати плату обсягом 100 000 доларів за нові заявки на візу H-1B, що створює труднощі для американських технологічних компаній, які покладаються на найм кваліфікованих іноземних працівників.

Президент США також запровадив візу "золотої картки" вартістю 1 мільйон доларів США як шлях до громадянства США для заможних осіб.

У пресрелізі, що оголошує про нове правило, ідеться, що воно "відповідає іншим ключовим змінам, внесеним адміністрацією, таким як президентський указ, що вимагає від роботодавців сплачувати додаткові 100 000 доларів США за візу як умову права на отримання".

Нова система "впровадить зважений процес відбору, який збільшить імовірність того, що візи H-1B будуть видані висококваліфікованим та високооплачуваним іноземним працівникам", згідно з пресрелізом у вівторок. Воно набуде чинності 27 лютого 2026 року та застосовуватиметься до майбутнього сезону реєстрації H-1B.

Доповнення

Історично візи H-1B видавалися через лотерейну систему. Цього року Amazon був найбільшим одержувачем, отримавши понад 10 000 схвалених віз, за ​​ним йдуть Tata Consultancy Services, Microsoft, Apple та Google. Каліфорнія має найбільшу концентрацію працівників з візами H-1B.

Прихильники програми H-1B кажуть, що це важливий шлях до працевлаштування медичних працівників та освітян. Вони кажуть, що це стимулює інновації та економічне зростання в США та дозволяє роботодавцям заповнювати робочі місця в спеціалізованих галузях.

Критики стверджують, що візи часто видаються на посади початкового рівня, а не на керівні посади, що вимагають спеціалізованих навичок. Хоча програма має на меті запобігти стримуванню заробітної плати або витісненню американських працівників, критики кажуть, що компанії можуть платити нижчу заробітну плату, класифікуючи роботу за найнижчим рівнем кваліфікації, навіть коли найняті працівники мають більше досвіду.

Кількість нових віз, що видаються щорічно, обмежена 65 000, плюс додаткові 20 000 для осіб зі ступенем магістра або вище.